Выявлена роль иммунитета в появлении седины

Ученые рассказали о роли иммунитета в появлении седины

Ученые из США с помощью опытов на мышах обнаружили связь генов, отвечающих за цвет волос, с генами, которые контролируют иммунную систему организма. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.

Ученые выяснили, что ген MITF, который связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Это, в свою очередь, приводит к поседению волос.

"Это открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи также принимают участие в управлении иммунной системой", — цитирует портал Science Daily одного из авторов исследования Уильяма Павана.

По мнению ученых, полученные результаты помогут пролить свет на то, почему люди иногда седеют после болезни или сильного стресса.