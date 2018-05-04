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Выявлена роль иммунитета в появлении седины
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Ученые рассказали о роли иммунитета в появлении седины 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из США с помощью опытов на мышах обнаружили связь генов, отвечающих за цвет волос, с генами, которые контролируют иммунную систему организма. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
Ученые выяснили, что ген MITF, который связан с регуляцией уровня белков-интерферонов, противостоящих бактериям и вирусам, снижает их количество в клетках-меланоцитах. Это, в свою очередь, приводит к поседению волос.
"Это открытие позволяет предположить, что гены, контролирующие пигментацию волос и кожи также принимают участие в управлении иммунной системой", — цитирует портал Science Daily одного из авторов исследования Уильяма Павана.
По мнению ученых, полученные результаты помогут пролить свет на то, почему люди иногда седеют после болезни или сильного стресса.
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