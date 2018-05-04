Бургер или дети: фастфуд доведет до бесплодия

Регулярное потребление фастфуда удваивает риск бесплодия у женщин, а нехватка фруктов в рационе увеличивает риск еще на 50%, выяснили ученые. Исследователи рекомендуют женщинам, желающим зачать ребенка, внимательно относиться к своему рациону.

Регулярное потребление фастфуда вдвое повышает риск бесплодия у женщин, выяснили австралийские ученые. Также нехватка фруктов в рационе повышает риск бесплодия на 50%, а вот их потребление несколько раз в день, наоборот, увеличивает шансы зачатия. Исследование было опубликовано в журнале Human Reproduction.

Предыдущие исследования, как правило, были посвящены питанию женщин, у которых уже было диагностировано бесплодие, однако то, как питание в целом влияет на возможность зачатия, изучалось не слишком широко.

«Для врачей и женщин, готовящихся к зачатию, результаты исследования будут полезны, — считает доктор Радж Матур. — Они согласуются с данными других исследований, показывающими, что питание может влиять на фертильность. По всей видимости, обработанная еда понижает, а свежие фрукты и овощи повышают шансы зачать ребенка».

Новой Зеландии, Великобритании и В исследовании приняли участие около 5600 женщин 18-43 лет из Австралии Ирландии . Исследователи собрали данные об их питании до зачатия и сроках между началом попыток забеременеть и наступлением беременности.

Бесплодными считаются пары, в которых женщина не беременеет в течение года после начала попыток зачать. Среди участвовавших в исследовании женщин 39% забеременели в первый же месяц, а больше года потребовалось 8%. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что среди женщин, потребляющих меньше всех фруктов, риск бесплодия вырастает до 12%.

«Также рост риска бесплодия с 8 до 16% наблюдался среди женщин, потреблявших четыре и более порции фастфуда в неделю», — отмечает Клэр Робертс, ведущий автор исследования.

Также исследователи установили, что женщины, потреблявшие фрукты три и более раз в день, забеременели на полгода раньше, чем те, кто ел фрукты лишь пару раз в месяц. Тем же, кто регулярно ел пиццу, картошку-фри и бургеры, понадобилось в среднем на месяц больше времени, чтобы забеременеть, по сравнению с женщинами, не употреблявшими фастфуд.

Потребление другой пищи — например, зеленых листовых овощей или рыбы — не было связано с риском бесплодия или периодом, потребовавшимся для зачатия.

Хотя в исследовании не рассматривались конкретные причины, по которым питание влияло на возможность зачатия, Робертс отмечает, что дело может быть в жирных кислотах и их влиянии на яйцеклетки.

«То, что вы едите, может влиять на ваши яйцеклетки и то, будут они оплодотворены или нет, — поясняет исследовательница. — Фастфуд богат жирами, сахаром и солью, которые могут повлиять на обмен веществ».

Полученные данные показывают, что правильное питание, включающее фрукты и минимизирующее потребление фастфуда, улучшает фертильность и сокращает время, необходимое для зачатия, заключают авторы работы. Они также рекомендуют женщинам, которые хотят забеременеть, питаться в соответствии с существующими рекомендациями по питанию для зачатия.

«У большинства женщин бесплодия не было. В исследовании мы сделали поправки и на другие факторы, которые могут увеличивать риск бесплодия — повышенный индекс массы тела, возраст женщины, курение и употребление алкоголя.

Поскольку питание можно изменить, наши результаты подчеркивают важность пересмотра диеты для женщин, планирующих беременность», — рассказывает Григер.

Многие женщины, стараясь питаться правильно, сокращают количество фруктов в рационе, так как в них содержится много сахара.

«Я все чаще сталкиваюсь с женщинами, которые считают, что им следует избегать фруктов, чтобы зачать, — делится диетолог Мелани Макгрис. — Это исследование показывает, что потребление фруктов не только безопасно, но и полезно.

Их не стоит рассматривать в том же ключе, что сахар и сахаросодержащие напитки».

Среди других проблем со здоровьем, которые способен вызвать фастфуд — депрессия. По мнению австралийских психологов, калорийная и сладкая еда повышает риск развития депрессии на 60%. В то же время употребление полезных продуктов, например рыбьего жира, способно снизить уровень страха и неполноценности. Такие выводы были сделаны в процессе изучения рисков развития диабета и болезней сердца. Эксперты наблюдали за питанием 10 тыс. пациентов.