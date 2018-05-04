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Проснувшийся вулкан угрожает людям
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Проснувшийся вулкан угрожает людям 

Рамблер 1 час назад
На Гавайях началось извержение вулкана. Его спровоцировали землетрясения, которые за последние дни происходили в районе несколько раз. Потрясающее сочетанием красоты и опасности явление сняли на видео, которое опубликовали американские СМИ. Вулкан Килауэа имеет высоту 1247 метров над уровнем моря, но большая его часть скрыта под толщей вод Тихого океана. Раскалённая лава, выливающаяся из жерла, движется в стороны населённых пунктов и уже достигла поселения Леилани-Эстейтс, где живет примерно полторы тысячи человек. Власти объявили эвакуацию, на острове обустроены укрытия, хотя людей предупредили о возможном пробуждении вулкана за неделю. Кстати, вулкан Килауэа считается местом обитания Пеле — гавайской богини вулканов. В последний раз извержение этого вулкана случилось в 2014 году, его называют одним из самых активных вулканов на планете.
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