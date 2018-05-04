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Россиянин отправится к Луне на корабле США
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Россиянин отправится к Луне на корабле США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
По словам источника в ракетно-космической отрасли, первый космонавт из России может отправиться к Луне на борту космического корабля США Orion в 2024 году для того, чтобы поучаствовать в монтаже российской шлюзовой камеры к международной окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway, передает РИА "Новости".
"В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции", — сообщил источник.
Эту информацию также подтвердил источник в ракетно-космической корпорации "Энергия", которая выступит в качестве производителя модуля. Он отметил, что речь идет о четырех пилотируемых миссиях на окололунную станцию, в ходе которых космонавт должен сопровождать модуль во время транспортировки.
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