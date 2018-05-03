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NASA показало «голубое» Cолнце
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NASA показало «голубое» Cолнце 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © NASA / NuSTAR
NASA опубликовало короткое видео, на котором показана активность магнитного поля Солнца. Ролик был сделан спутником Обсерватории солнечной динамики (SDO) в конце апреля.
​Видео было снято с использованием света глубокого ультрафиолетового диапазона и окрашено в голубой цвет. Благодаря этому стала видна одиночная область солнечной активности. На записи запечатлены дуги силовых линий солнечного магнитного поля.
Как отмечают в SDO, на момент съемки в данной области не было зафиксировано значительных солнечных бурь.
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