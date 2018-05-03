Найдены намеки на наличие жидкой воды на Луне

Геологи нашли намеки на наличие жидкой воды на древней Луне

Ученые обнаружили в одном из лунных метеоритов минералы, которые формируются только в присутствии жидкой воды, что говорит о том, что она в прошлом существовала на поверхности спутницы Земли. Их выводы были опубликованы в журнале Science Advances.

"Нам впервые удалось доказать, что в этой лунной материи когда-то присутствовал настоящий лед. Как правило, моганиты сами по себе содержат мало воды, так как они формируются при ее испарении. Нечто похожее происходило и на поверхности Луны. В ее недрах, с другой стороны, большая часть воды должна была остаться в виде кристаллов льда, защищенных от света Солнца", — заявил Масахиро Каяма (Masahiro Kayama) из университета Тохоку (Япония).

Считается, что Луна образовалась в результате столкновения Тейи, протопланетного тела, с "зародышем" Земли. Столкновение привело к выбросу материи Тейи и прото-Земли в космос, из которой и была "слеплена" Луна. Этот катаклизм считался причиной того, почему ее недра и поверхность практически лишены воды. Эта гипотеза была поставлена под сомнение в феврале 2012 года, когда ученые обнаружили неожиданно высокую концентрацию воды в лунных магматических породах.

Большие споры вызывают два ключевых вопроса — откуда взялась эта вода и где она прячется. Часть астрономов предполагает, что основным источником воды выступили кометы, тогда как другие приписывают эту роль астероидам, причем в пользу той и другой теории есть свои наборы доказательств.

Каяма и его коллеги, возможно, выяснили, где спрятана большая часть запасов лунной воды, изучая структуру метеорита NWA 2727, найденного в Марокко в июне 2005 года. Как сегодня считают ученые, этот небольшой кусок лунной коры был выбит с ее поверхности примерно 2,67 миллиарда лет назад, когда Луна столкнулась с крупным астероидом. Все это время он вращался вокруг Земли и Луны, упав на поверхность планеты примерно 16 тысяч лет назад.

В последние годы геологи нашли десятки подобных "небесных камней", которые дали ученым массу новых сведений о том, как устроена Луна и как она выглядела в далеком прошлом. Тем не менее, NWA 2727 оказался особенным метеоритом из-за одного уникального минерала, который никогда раньше не находили в образцах с "Аполлонов" или в других лунных породах.

В этом фрагменте лунных пород, как отмечают геологи, присутствовали большие вкрапления моганита — минерала, возникающего при высыхании луж или озер, содержащих в себе большое количество щелочных соединений. В пустыне, где был найден NWA 2727, других залежей этого минерала не было, что говорит о том, что он возник на Луне, а не на Земле.

Как этот минерал мог появиться на "безводной" спутнице нашей планеты? Как предполагают ученые, верхние слои пород Луны были сформированы из обломков хондритов и других примитивных астероидов, падавших на ее поверхность на последних фазах формирования Солнечной системы. Помимо силикатных горных пород и органики, они содержали в себе большие количества воды в виде микроскопических кристалликов льда.

Часть из них находилась на поверхности Луны, и лучи Солнца постепенно растапливали эту воду и заставляли ее собираться в пленки и миниатюрные лужицы, спрятанные непосредственно под верхним слоем грунта. Эта вода постепенно испарялась, оставляя моганиты, которые впоследствии были выброшены вместе с NWA 2727 в космос, когда на Луну упал другой астероид.

Если это так, то сегодня в верхних слоях лунных пород, как показывают расчеты Каямы и его коллег, содержится гигантское количество воды — примерно 6 литров на каждый кубический метр грунта. Как надеются ученые, последующие миссии по забору грунта с Луны помогут проверить, так это или нет.