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Зафиксирован первый случай «многоженства» у сов
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Орнитологи зарегистрировали первый случай «многоженства» у сов 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: DANA TRIMBLE
В штате Невада орнитологи из США обнаружили семью виргинских филинов, состоящую из самца, двух самок и их потомства. Это первый известный случай полигамии у сов. Подробности были опубликованы на портале National Geographic.
Исследователя Джима Томаса привлекла драка воронов с парой сов. Понаблюдав за совами, он обнаружил, что те проводят время с третьей птицей. Две самки начали откладывать яйца, пока самец охранял их. Самец же охранял территорию и снабжал самок пищей.
Такое поведение очень необычно для сов — они моногамны и редко гнездятся поблизости друг от друга, отмечают орнитологи. Дальнейшие наблюдения вскрыли еще одну особенность необычного семейства: после того, как у одной из самок не вылупились птенцы, она принялась опекать потомство второй. Возможно, увидев рядом с собой птенцов, она приняла их за своих, предполагают ученые. Также исследователи не исключают, что самки могут быть сестрами или матерью и дочерью. Но наверняка выяснить это можно только с помощью генетического анализа.
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