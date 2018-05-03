Морские слизни выжили с помощью фотосинтеза

Моллюски поедали водоросли, а затем использовали их для выделения питательных веществ внутри своего организма.

Многие растения задействуют защитные механизмы, чтобы выжить, но, как выяснили ученые из Рутгерского университета в Нью-Брунсвике ( США ), водоросли Vaucheria litorea сами служат средством выживания для морских слизней.

Моллюски Elysia chlorotica водятся в Новой Шотландии ( Канада ), Массачусетсе и Флориде. Они вырастают в длину до пяти сантиметров. Подрастающие слизни поедают водоросли, известные как Vaucheria litorea, или Вошерия. Это растение примечательно тем, что состоит из одной клетки со множеством ядер и пластидов. Пластиды — фотосинтезирующие органеллы, которые вырабатывают сахар из углекислого газа и воды. Тело Вошерии похоже на длинную трубку, поэтому когда слизень надкусывает один конец, он может высосать все содержимое.

Примечательно, что после этого моллюски не переваривают органеллы, а оставляют их в кишечнике для фотосинтеза. За счет этой консервации животные могут прожить без еды до полугода.

Анализ секвенированной РНК показал, что слизень защищает пластиды от переваривания, но поглощает продукты фотосинтеза, которые они выделяют. Автор исследования Дебашиш Бхаттачарья (Debashish Bhattacharya) рассказал о практических результатах работы:

«Это удивительно, потому что животное ведет себя подобно растению, выживая исключительно благодаря фотосинтезу. Если мы выясним, как слизень поддерживает жизнь в изолированных пластидах, то, возможно, сами сможем создавать «вечные» зеленые машины, которые бы вырабатывали энергию или биопродукты. Ранее мы думали, что для создания энергии нужны сами растения, но эти моллюски показывают, что это не так».

Растения не могут видеть или слышать нас и уж точно неспособны читать наши мысли. Однако это вовсе не означает, что они не общаются друг с другом. В нашем видео мы рассказываем, мыслят ли растения.