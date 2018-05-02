Уральские астрономы «поймали сетью» новую экзопланету

Астрономы Коуровской обсерватории завершили вычисление и представили коллегами новую планету, находящуюся за пределами Солнечной системы. Открытие стало возможным за счет кооперации в единую сеть массы любительских и профессиоанальных телескопов по всему миру. Пользуясь «коллективным разумом», уральские астрономы довели открытие до логического конца.

Как сообщают «Известия», планету нашел американский астроном с помощью 28-сантиметрового телескопа. Он засек небесное тело, вращающееся вокруг звезды и потому нагретое. Уральские астрономы выяснили, что это действительно экзопланета, сходная по параметрам с Юпитером, только на 9% тяжелее, она на 3% больше в радиусе.