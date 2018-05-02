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Уральские астрономы «поймали сетью» новую экзопланету
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Уральские астрономы «поймали сетью» новую экзопланету 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Астрономы Коуровской обсерватории завершили вычисление и представили коллегами новую планету, находящуюся за пределами Солнечной системы. Открытие стало возможным за счет кооперации в единую сеть массы любительских и профессиоанальных телескопов по всему миру. Пользуясь «коллективным разумом», уральские астрономы довели открытие до логического конца.
Как сообщают «Известия», планету нашел американский астроном с помощью 28-сантиметрового телескопа. Он засек небесное тело, вращающееся вокруг звезды и потому нагретое. Уральские астрономы выяснили, что это действительно экзопланета, сходная по параметрам с Юпитером, только на 9% тяжелее, она на 3% больше в радиусе.
В изучении «горячего Юпитера» приняли участие астрономы из Бельгии, Италии, Великобритании и других стран. Однако именно в Коуровской обсерватории ее специалистами был разработан специализированный софт, позволяющий оценить визуальные наблюдения коллег, объединенных в распределенную сеть. Планета получила название в честь Коуровской обсерватории — KPS-1b (аббревиатура от Kourovka Planet Search, 1b означает первый от звезды объект).
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