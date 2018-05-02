Уральские астрономы открыли новый «Юпитер»

Ученые уральской обсерватории в селе Коуровка открыли новую экзопланету из категории «горячих юпитеров». Небесное тело находится за пределами Солнечной системы и весит примерно как Юпитер.

Обнаруженную планету решили назвать в честь Коуровской обсерватории Свердловской области — KPS-1b. Именно на Урале шел сбор и анализ всех данных о новой планете.

Отметим, что в настоящее время астрономам удалось открыть около 3,5 тысяч подобных экзопланет. Однако для уральской обсерватории это стало явлением уникальным — в Коуровке нет необходимого технического оснащения, необходимые данные о небесном теле сюда передали иностранные коллеги, пишет газета «Известия»

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