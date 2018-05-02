Комары кусаются от жажды

Биологи изучили влияние обезвоживания на несколько видов комаров и поняли, что самки наиболее активно «кусаются» тогда, когда хотят пить. Ранее считалось, что кровь нужна им в качестве источника белка, необходимого для размножения. Новые результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Для эксперимента биологи взяли комаров-пискунов Culex pipiens. Их снабдили большим количеством чистой воды и нектара, а также предоставили место для откладывания яиц, чтобы популяция могла поддерживать себя самостоятельно. Кроме того, им предложили маленькую чашечку крови животных, покрытую мембраной, которая иммитировала кожу. Зная, что комары находят жертв по выдыхаемому углекислому газу, ученые даже подышали в чашку, чтобы привлечь насекомых.

Подобные эксперименты провели еще на пяти видах комаров, включая малярийного (Aedes aegypti). В результате при температуре в 82 0F (что равно почти 28 0C) комары начали испытывать сильную жажду. Несмотря на это в любой момент времени лишь 5-10% самок (самцы обычно придерживаются веганской диеты) пытались добраться до крови. Если же источника воды у комаров не было, то это количество возрастало до 30%.

Чтобы подтвердить эти результаты, во втором эксперименте ученые выпустили большое количество комаров в условия, максимально имитирующие естественную среду обитания. После дождя и в сухую погоду им снова предложили кровь, покрытую мембраной. Как и ожидалось, комары намного активнее интересовались кровью после сухого дня, чем после дождя.

Биологи собрали прилетевших на чашку насекомых и сравнили их метаболизм. Оказалось, что у комаров, подвергшихся обезвоживанию, нарушается обмен углеводов в организме. Особенно вредило им чрезмерное расщепление трегалозы — вещества, помогающего защищать структуру белков при высыхании, как это уже было показано у другого комара, Polypedilum vanderplanki. Подавление разрушения трегалозы приводило к тому, что комары меньше страдали от обезвоживания.