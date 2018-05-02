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Япония провела успешные испытания электрон‐позитронного коллайдера
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Япония провела успешные испытания электрон‐позитронного коллайдера 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 3Dnews.ru
В Японии ускоритель частиц SuperKEKB запустили после семилетнего перерыва. В создании электрон‐позитронного коллайдера принимали участие российские специалисты.
Испытания прошли 27 апреля в международном центре физики высоких энергий КЕК, сообщил сайт «Мир 24». Ранее коллайдер в течение 10 лет использовали для эксперимента Belle II, при помощи которого изучили B— и  анти-В-мезоны
В этот раз специалистам удалось добиться столкновения позитронов с электронами. После модернизации SuperKEKB сможет конкурировать с Большим адронным коллайдером.
Группа российских физиков во время исследования добилась десятикратного уплотнения объема ядерной батареи, оптимизировав толщину в слоях объекта. В работе принимали участие сотрудники МФТИ, ФГБНУ ТИСНУМ и МИСиС под руководством Владимира Бланка.
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