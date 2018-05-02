Япония провела успешные испытания электрон‐позитронного коллайдера

Японии ускоритель частиц SuperKEKB запустили после семилетнего перерыва. В создании электрон‐позитронного коллайдера принимали участие российские специалисты.

Испытания прошли 27 апреля в международном центре физики высоких энергий КЕК, сообщил сайт «Мир 24». Ранее коллайдер в течение 10 лет использовали для эксперимента Belle II, при помощи которого изучили B— и анти-В-мезоны

В этот раз специалистам удалось добиться столкновения позитронов с электронами. После модернизации SuperKEKB сможет конкурировать с Большим адронным коллайдером.

Группа российских физиков во время исследования добилась десятикратного уплотнения объема ядерной батареи, оптимизировав толщину в слоях объекта. В работе принимали участие сотрудники МФТИ, ФГБНУ ТИСНУМ и МИСиС под руководством Владимира Бланка.