Форма мозга подвела неандертальцев

Неандертальцы проиграли современному человеку из-за формы мозга

Форма мозга неандертальцев сделала их менее приспособленными к окружающей среде и в итоге привела к вымиранию вида. Ученые сделали такой вывод, построив первую цифровую модель мозга неандертальца. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Около 40 000 лет назад предки человека перебрались из Африки в Европу. Примерно тогда же, по мнению ученых, исчезли и неандертальцы, ранее населявшие большую часть Европы. Как именно люди вида Homo sapiens заменили собой неандертальцев, до сих пор не до конца ясно. Чтобы приблизить решение этой загадки, международная группа антропологов, нейробиологов и инженеров создала цифровую реконструкцию мозга неандертальца.

На сегодняшний день не существует проверенных методов создания точных цифровых моделей вымерших видов животных. Один из способов, однако, позволяет на основе известных данных о родственном исследуемому животному виде предположить, как выглядел его мозг. Эту технологию ее создатели опробовали на двух близких видах шимпанзе — бонобо (Pan paniscus) и обыкновенном шимпанзе (Pan troglodytes). Компьютерное моделирование позволило изменить форму мозга шимпанзе обыкновенного таким образом, что получилась довольно точная модель мозга бонобо. Такой же алгоритм применили в своей работе и авторы нового исследования.

Ученые сначала измерили форму внутренней поверхности черепов неандертальцев. Затем с помощью компьютерного моделирования они постарались «поместить» внутрь неандертальского черепа мозг современного человека, деформируя отдельные его части. В результате получилась модель мозга приблизительно такого же размера, однако совсем другой формы. Например, мозжечок, отвечающий, в частности, за речь, память и способность обдумывать несколько вещей одновременно, оказался в полученной модели гораздо меньше, чем у современного человека. А вот размер затылочной доли, в которой располагается зрительная кора, отвечающая за восприятие зрительной информации, у неандертальцев оказалась больше.

Исследователи предположили, что увеличенная затылочная доля возникла у неандертальцев как адаптация к более короткому по сравнению с Африкой световому дню. По мнению ученых, увеличение затылочной доли замедлило или остановило возможный рост мозжечка у неандертальцев. В итоге они оказались менее приспособлены к изменениям окружающей среды, чем Homo sapiens.