Миссия Mars 2020 оказалась под угрозой

На страницах нашего сайта мы уже неоднократно писали о разработке марсохода Mars 2020, который должен будет уже через пару лет отправиться на Красную планету. Сейчас проект проходит активную фазу испытаний, но не так давно во время тестов миссия оказалась под угрозой и может быть отложена на какое-то время из-за неисправности термозащитного экрана марсохода.

Как передает издание Engadget, термозащитный экран должен защитить всю систему от повреждения во время посадки и вхождения в атмосферу. В этот момент термозащитный экран должен будет выдержать температуру до 2000 градусов по Цельсию, а также крайне большие перепады давления.

В ходе тестов инженеры подвергают щит нагреванию и давлению приблизительно на 20% больше, чем планируется, для того чтобы избежать экстренных ситуаций. А после недавних экспериментов выяснилось, что экран треснул в районе внешнего края. Такая «пробоина» могла бы уничтожить большую часть оборудования или даже вывести марсоход из строя. Так что в этой ситуации есть и плюс: лучше потерять один защитный экран сегодня и улучшить технологию, чем лишиться всего марсохода и провалить миссию. Сейчас инженеры будут вынуждены заказать у Lockheed Martin (а именно они занимаются производством некоторых компонентов для предстоящей миссии) новый экран и найти пути выхода из сложившейся ситуации для того, чтобы избежать подобной проблемы.

Напомним, что марсоход отправится на Марс на ракете-носителе Атлас-5, а в рамках миссии будет исследовано геологическое строение, состав атмосферы, грунта и природных ресурсов Красной планеты. Но самым интересным этапом будет попытка получить кислород в жестких условиях марсианской атмосферы.