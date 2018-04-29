Ученые КНР планируют изменить климат Земли

Китай строит основы того, что должно стать крупнейшим экологическим экспериментом в истории. Власти страны попытаются увеличить количество осадков над Тибетским нагорьем. В рамках смелого проекта в регионе будут установлены десятки тысяч камер сгорания топлива, которые, по планам ученых, позволят довести объем выпавшей с неба влаги до 10 миллиардов кубических метров в год на площади около 1,6 миллиона квадратных километров, сообщил сайт Science Alert.

Китайцы назвали свой план весьма романтично — «Небесная река». Он разработан в 2016 году в элитном китайском университете Цинхуа. Территория, которую планируют дополнительно увлажнить при реализации проекта, втрое превышает Испанию , и больше, чем Аляска . Количество осадков, о которых идет речь — около 7% годового потребления воды в Китае.

По словам президента государственной корпорации по аэрокосмической науке и технологиям Китая Ли Фанпея — одного из авторов проекта, изменение погоды в Тибете является важнейшим условием для решения проблемы нехватки воды в Китае.

Это внесет важный вклад не только в развитие Китая, но и в мировое процветание и благосостояние всего человечества

— цитирует издание слова Ли Фанпея.

Китай усиленно инвестирует в концепцию искусственных дождей, которая, хоть и кажется фантастикой, достаточно давно используется учеными для изменения погоды на протяжении десятилетий.

Установленные в предгорьях Тибета камеры сгорания будут выпускать частицы йодистого серебра, которые будут попадать в атмосферу благодаря ветру. Они должны «выжать» дождевые облака для получения дополнительных осадков. В России подобная технология получила название «засеивания» облаков и использовалась еще в советские времена.

По словам китайских ученых, они уже получили данные предварительного эксперимента с использованием 500 таких установок, расположенных на альпийских лугах в Тибете и Синьцзяне. Результаты оказались впечатляющими.

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Не все разделяют оптимизм китайских ученых, уверенных в столь масштабном использовании технологии «засеивания» на обширной территории. Основной причиной возможной неудачи называют недостаток данных по использованию химических веществ для изменения фазового состояния воды в дождевых облаках в таких объемах и при помощи горелок. Обычно йодистое серебро выпускают локально и с самолетов. Кроме того, это может повлечь за собой негативные последствия в других регионах.

Подобное изменение погоды не производит дождь как таковой. Если где-то произойдет ливень, значит его не будет где-то еще. Это означает, что экосистемы и люди, живущие в другом месте, где раньше шел дождь, больше его не получат

— пояснил американский климатолог Янош Пазтор.

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Пока неизвестно, когда будет завершен проект «Небесная река», но с учетом того, насколько масштабным и спорным может стать этот план, нет сомнений, что мы еще о нем услышим.