У лошадей обнаружили память на выражения человеческих лиц

Лошади запоминают предыдущую эмоцию человека и встречают его снова в соответствии с выражением лица.

Домашние лошади известны как животные, высоко социальные и великолепно адаптированные к жизни рядом с человеком. Они способны считывать наши эмоции по выражению лица и сами активно пользуются мимикой. В новой работе профессору Сассекского университета Карен Маккомб (Karen McComb) и ее команде удалось продемонстрировать, что лошади прекрасно помнят выражение лица и в следующий раз встречают человека тем радостнее, чем позитивнее было расставание.

В статье, опубликованной в журнале Current Biology, ученые рассказывают об экспериментах с 11 лошадьми, которым показывали большие фотографии человеческого лица со злым выражением, и еще десятью лошадьми, которым показывали «улыбающийся» портрет. После двухминутной демонстрации и нескольких часов паузы перед ними появлялся изображенный на снимке человек с нейтральным выражением лица. При этом он сам не знал, какая из лошадей какой портрет видела ранее.

Оказалось, что лошади, помнящие озлобленное лицо, чаще разворачивались к человеку так, чтобы видеть его левым глазом: по словам ученых, это может быть связано с более активной передачей зрительной информации в правое полушарие мозга, особенно активно вовлеченное в реакции на опасность. И наоборот: животные, наблюдавшие позитивные эмоции на портрете, дольше старались удерживать человека в поле зрения правого глаза. Авторы связывают это с вовлечением левого полушария мозга в просоциальное поведение.

Реакции можно было наблюдать и в поведении лошадей. Те из них, кто запомнил агрессивное лицо, встречали человека с явным беспокойством. Все это, по мнению Карен Маккомб и ее соавторов, доказывает, что лошади не только распознают выражения лиц, но и связывают их с конкретным человеком, запоминая его эмоции и характер.