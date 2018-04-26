Раскрыта сцена охоты древних людей на гигантских ленивцев

Ученые раскрыли сцену охоты древних людей на гигантских ленивцев

Уникальные окаменелые следы показали, что охота могла стать одной из причин вымирания гигантских ленивцев в Америке.

Некогда на территории современной Южной и Северной Америки обитали гигантские ленивцы — растительноядные животные, превышавшие размерами современных слонов и достигавшие массы в несколько тонн. Первые люди на континенте еще застали их, однако, как считалось до сих пор, уже вскоре изменения климата привели этих великанов к вымиранию. Впрочем, новая работа, результаты которой были опубликованы в журнале Science Advances, заставляет взглянуть на их исчезновение с другой стороны.

Еще в апреле 2017 года биолог из Национального парка Уайт-Сэндз Дэвид Бастос (David Bustos) и его коллеги обнаружили более 100 окаменевших следов гигантских ленивцев и людей. Датировка показала, что оставлены они были 10-15 тысяч лет назад, причем одновременно. Кое-где следы людей и животных накладываются друг на друга и перекрываются так, будто они взаимодействовали друг с другом.

©Bustos et al., 2018

По мнению авторов, встреча определенно не была случайной: люди охотились на плейстоценовых великанов. Ученым удалось частично реконструировать эту сцену: судя по всему, группа охотников скрытно следила за одним или несколькими ленивцами, окружила их и напала. Некоторые следы показывают, что животные резко разворачивались навстречу опасности и отбивались, поднимаясь на задние лапы. Тем не менее сказать, кто из этой схватки вышел победителем, не удается.

Уникальная находка — первая зафиксированная сцена охоты наших далеких предков на крупного зверя — показывает, что люди могли сыграть не последнюю роль в вымирании гигантских ленивцев.