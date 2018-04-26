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Раскрыта сцена охоты древних людей на гигантских ленивцев
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Ученые раскрыли сцену охоты древних людей на гигантских ленивцев 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Уникальные окаменелые следы показали, что охота могла стать одной из причин вымирания гигантских ленивцев в Америке.
Некогда на территории современной Южной и Северной Америки обитали гигантские ленивцы — растительноядные животные, превышавшие размерами современных слонов и достигавшие массы в несколько тонн. Первые люди на континенте еще застали их, однако, как считалось до сих пор, уже вскоре изменения климата привели этих великанов к вымиранию. Впрочем, новая работа, результаты которой были опубликованы в журнале Science Advances, заставляет взглянуть на их исчезновение с другой стороны.
Еще в апреле 2017 года биолог из Национального парка Уайт-Сэндз Дэвид Бастос (David Bustos) и его коллеги обнаружили более 100 окаменевших следов гигантских ленивцев и людей. Датировка показала, что оставлены они были 10-15 тысяч лет назад, причем одновременно. Кое-где следы людей и животных накладываются друг на друга и перекрываются так, будто они взаимодействовали друг с другом.
©Bustos et al., 2018
По мнению авторов, встреча определенно не была случайной: люди охотились на плейстоценовых великанов. Ученым удалось частично реконструировать эту сцену: судя по всему, группа охотников скрытно следила за одним или несколькими ленивцами, окружила их и напала. Некоторые следы показывают, что животные резко разворачивались навстречу опасности и отбивались, поднимаясь на задние лапы. Тем не менее сказать, кто из этой схватки вышел победителем, не удается.
Уникальная находка — первая зафиксированная сцена охоты наших далеких предков на крупного зверя — показывает, что люди могли сыграть не последнюю роль в вымирании гигантских ленивцев.
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