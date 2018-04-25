Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса

Британский видеоблогер Том Скотт провел любопытный эксперимент. Он решил узнать, отличается ли чем-то хлеб, побывавший в космосе, от обычного. Том пригласил группу экспертов, на их глазах привязал буханку к воздушному шару и выпустил шар в небо. Платформа с хлебом была оснащена датчиками для отслеживания положения «космического путешественника». Спустя два часа хлеб оказался на высоте 35 км, после чего начал снижаться. С помощью gps-датчика исследователи определили место, где хлеб опустился, а сам полёт засняли на камеру. После приземления буханки настало время дегустации.

Блогер попробовал хлеб, прибывший из космоса, и сравнил его вкус со вкусом аналогичного, но никогда не поднимавшегося в небо. По словам Скотта, вкус мучных изделий отличий не имел, но на высоте 35 км хлеб замёрз и был таким, будто его долго охлаждали в холодильнике.