«Я не мог смотреть на себя как на мужчину»

Хирурги из США впервые пересадили мужчине, потерявшему гениталии на войне, половой член и мошонку. Они рассчитывают, что такая трансплантация исцелит и сотни других военнослужащих с аналогичными травмами.

Многие солдаты возвращаются из зоны боевых действий с увечьями, полученными при взрыве самодельных взрывных устройств. Среди этих травм — частичная или полная потеря гениталий. Пока что восстановить поврежденные органы можно было только с помощью реконструкции их из тканей самого пациента и протезирования. Однако хирурги из университета Джонса Хопкинса провели первую в мире операцию по пересадке полового члена и мошонки от донора. О проделанной работе рассказывается на сайте университета.

«Мы надеемся, что трансплантат позволит восстановить мочеиспускательную и половую функции у этого молодого человека», — говорит профессор Эндрю Ли, специалист по реконструктивной хирургии.

Операция прошла 26 марта. На протяжении 14 часов команда из девяти пластических хирургов и двух урологов пересаживала пострадавшему на войне мужчине половой член, мошонку без яичек и часть брюшной стенки погибшего донора. Врачи соединили между собой артерии, нервы, восстановили уретру. Хотя в последние годы было проведено несколько пересадок полового члена, эта стала самой масштабной — взрыв повредил не только гениталии, но остальные ткани в области таза.

«Это ужасная травма, которую нелегко принять, — рассказывает сам пациент, пожелавший остаться анонимным ветеран Афганистана. — Когда я очнулся после наркоза, то, наконец, почувствовал себя более… нормальным. Ощутил уверенность в том, что я теперь в порядке».

Из-за взрыва мужчина потерял обе ноги, но повреждение гениталий угнетало его больше всего.

«Эта травма будто закрыла мне дорогу к отношениям. Я словно остался одиноким на всю оставшуюся жизнь. Мне было тяжело даже смотреть на себя как на мужчину», — рассказывает он.

Когда раненый мужчина пришел в себя в больнице, то был счастлив, что остался жив. Но затем пришло осознание полученных травм. Врач сказал ему, что гениталии восстановить не удастся.

«Когда он ушел, я подумал, что он просто недолго работает врачом. У вас есть все эти технологии, и вы говорите мне, что это навсегда? Должно же быть что-то», — вспоминает мужчина.

Его даже посещали мысли о самоубийстве. Но каждый раз он задавал себе вопрос:

Молодой человек получил высшее образование, собрался поступать в медицинский колледж. Но личная жизнь не складывалась — он боялся того момента, когда ему придется кому-то рассказать о своей травме.

В 2012 году врачи предложили ему восстановительную операцию, при которой член был бы реконструирован из его собственных тканей, например, лоскута кожи с предплечья. Также они рассказали ему о возможности трансплантации. Реконструкцию можно было бы провести в ближайшее время, но мужчина решил дождаться трансплантата.

Хотя можно реконструировать половой член с помощью тканей, взятых с других частей тела пациента, поясняет Ли, для достижения эрекции понадобится протез, наличие которого связано с повышенным риском заражения инфекциями. Кроме того, из-за других травм у военнослужащих может и не быть достаточного количества собственных тканей для реконструкции члена.

Донор оказался родом из другого штата, поэтому врачам пришлось срочно отправиться туда, чтобы отделить от тела умершего мужчины будущий трансплантат. Также они взяли и несколько позвонков, чтобы получить стволовые клетки — их использование позволяет минимизировать риск отторжения трансплантата.

«Мы все очень гордимся тем, что наш любимый человек смог помочь мужчине, который служил этой стране. Мы рады сказать, что наш близкий мог бы гордиться тем, что сделал Вам особый подарок. Как семья, мы очень поддерживаем всех мужчин и женщин, которые служат нашей стране и благодарны за работу, которую Вы проделали для этой нации.

Пожалуйста, знайте, что это действительно искренние слова — в нашей семье есть несколько ветеранов. Мы надеемся, что Вам станет лучше, и желаем скорейшего выздоровления».

По словам пациента, сначала он сомневался, что сможет относиться к новой части тела как к своей собственной.

«Я думал — смогу ли я смотреть на этот член как на свой? Но когда я после операции взглянул на него, то понял, что никак иначе я его и не воспринимаю. Он мой».

В будущем мужчина планирует закончить обучение и быть врачом. Устраивать личную жизнь он больше не боится.

Такая операция называется васкуляризированной композиционной аллотрансплантацией — пересадкой органа от одного человека к другому. Так как мужчине не пересадили яички донора, ему придется получать инъекции тестостерона. Пока что пациент чувствует себя хорошо.