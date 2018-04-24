«Эликсир молодости» создали в МГУ 

Изобрести «эликсир молодости» учёные мечтали ещё с древности. Сегодня медикам удалось удлинить жизнь, но поздние годы омрачают болезни. Биологи Московского государственного университета разработали препарат, который, по их словам, поможет избавить человечество и от старости, и от болезней. «Эликсир молодости» жизнерадостного оранжевого цвета стоит миллиард рублей, готовится он около месяца. Рецептуру омолаживающего препарата хранят в секрете, но принцип его действия известен. В течение жизни человека в каждой клетке постоянно увеличивается число радикалов, которые и вызывают старение. Новое лекарство доставляет антиоксиданты, нейтрализующие радикалы, прямо в клетку, поэтому механизм саморазрушения отключается. Кстати, главный компонент «эликсира молодости» уже успешно применяется в производства глазных капель и избавляет от возрастных проблем.