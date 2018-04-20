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Биологи сделали каннибалов из заботливых родителей
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Биологи сделали каннибалов из заботливых родителей 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Michael Bernkopf/Vetmeduni Vienna
Ученые разобрались в причинах, побуждающих африканских рыб цихлид переходить к каннибализму. Оказалось, что временное изъятие икры стимулировало превращение самок в каннибалов. Исследование опубликовано в журнале Animal Behaviour.
Каннибализм, то есть поедание представителей своего вида, нельзя назвать чрезвычайно редким в мире животных. Некоторые виды не брезгуют даже собственным потомством. На первый взгляд такое поведение нерационально и должно уменьшать приспособленность организма. Однако в некоторых случаях такой способ прекращения родительской опеки может способствовать выживанию популяции в целом. Так происходит, например, в случае неоправданно высоких затрат на обеспечение ухода или выгода от заботы оказывается чрезвычайно низкой.
Ученые из австрийского Университета ветеринарной медицины в Вене изучали обитающих в африканском озере Танганьика цихлид Neolamprologus caudopunctatus. Оказалось, что эти рыбы проявляют два типа поведения: каннибал и заботливый родитель, причем можно заставить рыбу перейти от роли родителя к каннибализму. Это удалось доказать в эксперименте, когда ученые забирали икру у заботливой самки на продолжительное время, а затем возвращали. Причем в состоянии каннибала рыба не делает различий между своей и чужой икрой, быстро переходя от родительских обязанностей к обеспечению энергией собственного организма.
Большинство исследований связи соотношения затрат и выгод и «сыновьего» каннибализма рассматривали виды, где о потомстве заботиться только отец. В отличие от них в новой статье изучается вид, в котором оба родителя могут заботиться о потомстве, причем данные рыб формируют устойчивые пары. Авторы делают вывод, что рыбам необходимо постоянно ощущать присутствие икры или мальков. «Наша теория заключается в том, что длительные периоды проявления заботы поддерживают рыб в состоянии родителей, — говорит первый автор работы Филипа Кунья-Сараива. — В таком случае им не важно заботятся ли они о своем потомстве или о чужом». Скорее всего, это связано с гормональными изменениями, наступающими вследствие отсутствия визуальных и тактильных стимулов. Также авторы обнаружили, что пары родителей никогда не переходили к каннибализму, а пары без потомства сразу поглощали попадавшуюся икру.
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