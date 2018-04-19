Звездные скитальцы: Прыжок в другую вселенную может стать реальностью

Космос дарует нам все новые и новые загадки. Как изучить эту таинственную материю? Вопрос остается открытым. Но уже сейчас очевидно, какие возможности это нам сулит! Чего стоят одни черные дыры, которые могут оказаться настоящей машиной времени. Возможно ли совершить прыжок сквозь черную дыру? И как будут выглядеть космические корабли будущего? Узнайте в очередном выпуске программы «Секретные материалы».

Стивен Хокинг и черные дыры

{} Человечество понесло невосполнимую утрату. Ушел из жизни гениальный физик-теоретик, космолог, писатель Стивен Хокинг. Его теоретические работы о строении вселенной понятны немногим. Он первым изложил космологическую теорию, в который были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики. Он открыл для нас загадочный мир черных дыр, которые до него считались гравитационными могилами.

Прикованный к инвалидному креслу Хокинг призывал человечество оторваться от земных забот и посмотреть на звезды. Он считал, что космические полёты имеют решающее значение для нашего будущего. Его разум уносился к далеким мирам, нырял в черные дыры и появлялся уже в другой вселенной. До Стивена Хокинга «черные дыры» считались гравитационными могилами. В них не существует ни пространства, ни времени.

«Пока в теоретических работах говорилось, будто бы чёрные дыры — это могилы в космосе, я чувствовал себя, прямо скажем, дискомфортно, — говорит вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов. — Не может такого быть! Эта чёрная дыра должна открыться входом в другую галактику. Куда-то мы из нее выйдем! Если у нас происходит схлопывание пространства и времени, то образуется воронка, которая раскрывается сверхвзрывом, может быть, даже Большим Взрывом, но уже в другой галактике».

По одной из гипотез черные дыры выполняют очень важную роль в развитии вселенной. Они обеспечивают ее бессмертие. Но это лишь гипотеза. Мы слишком мало знаем о реальном существовании вселенной. Ведь по расчетам теоретиков она состоит на 95% из темной материи и энергии, о которой мы даже в принципе ничего не можем знать. Человечеству доступны для изучения лишь 5% видимой Вселенной.

«Как образуется черная дыра? — говорит писатель, культуролог Андрей Столяров. — Звезда схлопывается всей своей кошмарной массой, превращается в некую материальную точку, которая называется сингулярностью. Гравитация там стремится к бесконечности. Но такая точка не может существовать, она как бы взрывается, но не в нашу вселенную, а вовне, образуя в результате новую Вселенную. То есть чёрные дыры — это проходы в иные миры».

Мечты о полетах в другие галактики заставляют человечество мучительно искать возможность полетов в неизведанное со скоростью, превышающей скорость света.

По словам Андрея Столярова, преодолеть подобный переход практически невозможно, по крайней мере, с той наукой и техникой, которую мы имеем. «Поскольку черная дыра обладает практически бесконечной массой, гравитация ее такова, что даже свет не может выбраться за ее пределы, — говорит писатель. — И любой предмет — например звездолёт, достигший определенного расстояния от этой дыры, — будет неминуемо ею притянут. То есть его возвращение невозможно. А кроме того, поскольку время в черной дыре не существует, то секунда в чёрной дыре — это миллиарды лет в нашей Вселенной».

Тайные знания племени догонов

{} Доисторический прародитель человека превратился в «хомо сапиенс», когда он стал смотреть на звезды… С древнейших времен люди видели бездонное небо и размышляли о своем месте в этой бесконечной Вселенной. Еще строители древнеегипетских пирамид связывали их положение с далекой звездой Сириус. Люди инстинктивно чувствовали свою связь с небесными телами, ведь все мы пассажиры гигантского космического корабля, летящего сквозь пространство и время. Имя ему — Земля.

«В переводе с греческого слово «космос» означает «бесконечность», — говорит писатель Александр Мясников. — Ещё одно значение этого слова — «бездна»: то, что не имеет ни конца, ни края. История с освоением космоса показала, что вместо постепенного его познания идёт совершенно обратный процесс. Чем больше люди узнают про космос, тем очевиднее становится, что про него вообще никто ничего не понимает. Устройство Вселенной казалось понятным, пока в космос не запустили всевозможные телескопы. Тогда стало известно, что то, что мы принимали за звезды, это нечто совершенно другое. А тем более — туманности. И тайн становится всё больше и больше».

В космогонических мифах многих древних народов присутствуют знания, которые стали доступны ученым лишь в последнее время. Так, на юге Мали в западной Африке существует племя догонов, которые живут еще в первобытно-общинном строе. Но самое удивительное то, что догоны обладают поразительными знаниями о звездной системе Большого Пса, а точнее — о самой яркой звезде небосвода, Сириусе. Сириус в 22 раза ярче Солнца и, по легендам догонов, именно на нем находится «родина» бога Аммы.

В мифах догонов Сириус описывается в виде двойной звезды. Вокруг Сириуса «А» вращается невидимый глазу белый карлик — Сириус «В». Но дело в том, что Сириус «В» можно рассмотреть только через телескоп. Белый карлик был обнаружен лишь в 1862 году, и откуда догоны о нем узнали — непонятно. Остается загадкой, откуда у первобытного племени такие знания астрономии.

«Догоны абсолютно убеждены в том, что они прилетели на Землю с красной звезды Сириус, — говорит Александр Мясников. — Оттуда они якобы привезли семена тыквы и многое другое. Всё это казалось сказками, пока пересказ этих мифов не прочитал один английский астроном, который занимался Сириусом, как ученый. Дело в том, что цвет этой звезды сейчас другой. Астроном вычислил, что когда-то Сириус поменял цвет и траекторию. Он действительно раньше был красным! И вдруг он это читает в древних мифах народа, который не мог этого знать! Все эти реликтовые истории, связанные с космосом, которые вдруг неожиданно подтверждаются наукой, всегда будут очень сильно привлекать внимание и вызывать интерес».

В поисках братьев по разуму

{} Человечеству давно пора вылезти из космической колыбели, которой является наша планета, и устремиться к далеким звездам. Сейчас кувыркания на околоземной орбите и даже межпланетные перелеты на Марс уже не вызывают такого энтузиазма, как раньше. Ведь ученым стало ясно, что братьев по разуму в пределах солнечной системы мы не найдем. А вот полеты в дальний космос дают надежду на встречу с инопланетной разумной цивилизацией. Например, полет к ближайшей звезде Проксима-Центавра, которая находится от нас в четырех световых годах.

«Относительно недавно в системе Проксима Центавра, была открыта землеподобная планета в поясе жизни, — говорит историк космонавтики Антон Первушин. — По разным косвенным данным, есть подозрение, что там может быть обнаружена жизнь. И если будет доказано, что на планетах этой звезды есть хоть какие-то признаки биологической активности, то мы доживем до времени, когда туда будет подготовлена экспедиция. Разумеется, это будет не пилотируемая экспедиция, а зонд, который позволит добраться туда и получить информацию с этой планеты».

Уже сегодня специалисты разрабатывают корабль, способный двигаться со скоростью, близкой к скорости света. В качестве двигателя используют технологию направленных ядерных взрывов. Ученые предполагают возможность использования в качестве взрывов и частицы антиматерии, которая, соединяясь с обычной материей, создает взрыв чудовищной силы. У американцев такой проект проходит под кодовым названием «Орион».

«Проект стоил около миллиарда долларов, — говорит историк космонавтики Антон Первушин. — И уже в то время американские физики, такие как Мэттью Тэйлор, Карл Саган и прочие очень известные люди, показали, что в этом нет ничего невозможного. Они продемонстрировали, что в принципе модель выдерживает этот удар. Конструкция выглядела следующим образом: космический корабль, за ним толкатель, где происходит взрыв, плюс пружинное амортизирующее устройство, которое передает импульс более плавно, чем если бы это был просто взрыв».

Из недавно рассекреченных документов стало известно о разработке в СССР космического корабля на взрывной тяге. Подобный аппарат мог двигаться со скоростью, близкой к световой. В разработке проекта учувствовал отец отечественной водородной бомбы академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Проект был строго засекречен. Предполагалось, что ракета сможет выводить на орбиту корабль весом 3-5 тысяч тонн. Этот аппарат был способен достичь звездного скопления Проксима Центавра за десяток лет.

«Эта взрыволетная технология позволяла поднимать на орбиту огромные массы, — говорит Антон Первушин. — Сейчас мы меряем десятками и сотнями килограммов. А в том проекте речь шла сразу о тысячах килограммов груза. На первом этапе, когда эта технология только была сформулирована, а концепция создана, возник вопрос, зачем нам эти ракеты малой грузоподъемности, когда могут быть созданы такие устройства, которые способны поднять огромные грузы на орбиту».

Уникальный гиперзвуковой космолет

{} Сегодня ученые из разных стран все больше думают о том, как сделать межзвездные перелеты доступными для человека. Гигантские расстояния в сотни световых лет заставляют размышлять. Как превысить считающуюся максимальной скорость света. Возможно ли в принципе движение быстрее скорости светового луча? Ведь известно, что информация или тяготение распространяются во Вселенной мгновенно.

«Превысить скорость света — возможно, — говорит— вице-президент Астрономо-геодезического объединения России Сергей Смирнов. — Например, у нас есть проектор, испускающий луч. И мы этот проектор начинаем вращать с некоторой скоростью. Но чем дальше экран, на который падает луч, тем быстрее зайчик от этого проектора бежит по экрану. И если радиус нашего луча становится равным расстоянию до Луны (это больше 300 тыс. км), и вращаем мы его со скоростью один оборот за секунду, то скорость света при движении зайчика по экрану мы уже заведомо превышаем».

Известно, что для ускорения движения космических аппаратов уже сегодня широко используется сила тяготения Луны и других планет. Например, американский беспилотный аппарат «Вояджер-2» получил дополнительный толчок сначала от Сатурна, а потом от Урана на пути из солнечной системы. Ученые предположили, что для подобного разгона возможно использовать «черные дыры», в которых гравитационное поле достигает астрономических размеров. Корабль, приблизившись к черной дыре, будет выстреливаться от нее, как из пращи. Подобный сценарий сейчас прорабатывается в большом секрете.

По словам сергея Смирнова, эта перспектива очень взволновала Стивена Хокинга, как и возможность замкнуть эту петлю путешествия в пространстве и времени и, используя необычные свойства прессовки пространства и времени в чёрной дыре, встретиться со своим прадедушкой.

Космос и космические перелеты, всегда заточены под политику. Чего греха таить, космические разработки, прежде всего, служат делу обороноспособности страны.

Недавно президент России Владимир Владимирович Путин в обращении к Федеральному Собранию заявил о создании в России ракет, способных летать с гиперзвуковой скоростью, и при этом маневрировать в полете, а также ракет с ядерным двигателем с неограниченной дальностью полета. Подобного оружия нет ни у кого в мире. Такие уникальные технологии могут использоваться и для космических полетов.

«Все эти крылатые ракеты, летящие со сверхзвуковыми скоростями, разрабатывались ещё в пятидесятые годы прошлого века, — говорит историк космонавтики Антон Первушин. — Но в чём была проблема крылатых ракет того времени? Они были по размеру почти как авианосец, и при этом должны были лететь на небольшой высоте, огибая рельеф. Надо было чем-то жертвовать: либо скоростью, либо топливом. Сегодня же появилась возможность снабдить межконтинентальную ракету ядерным двигателем. Речь идет об очень компактном источнике энергии либо на Уране, либо на Плутоне, который, конечно же, очень активно излучает радиацию. И поэтому он может быть использован только в случае глобальной войны. Но, тем не менее, такое устройство вполне реально. В принципе, такие разработки ведутся с пятидесятых годов прошлого века».

То, что в России созданы ракеты, способные летать с гиперзвуковой скоростью, говорит о том, что у нас остались ученые, способные создавать невиданные материалы, своей прочностью превышающие все существующие. Мало кто знает, но еще в Советском Союзе были созданы уникальные материалы, позволяющие выдерживать сверхвысокие температуры. В совершенно секретном космолете БОР-4, который испытывался в СССР, была создана уникальная конфигурация корпуса космолета, которая сохраняла невысокую температуру на поверхности корабля, такую, что даже бумага не загоралась.

Зачем нужен пространственно-временной пузырь

{} Сегодня ученые пытаются проектировать межзвездные космические корабли, которые будут двигаться быстрее скорости света, основываясь на совершенно иных физических принципах. Теоретически доказано, что пространство и время может сжиматься и разжиматься. Вот на таком принципе и пытаются создать корабль для межзвездных перелетов.

Если перед кораблем сжимать пространство, а позади него, наоборот, расширять, то вокруг корабля появляется пространственно-временной пузырь. Он окутывает корабль и вырывает его из обычного мира в свою систему координат. За счет разницы давления пространства-времени этот пузырь способен двигаться в любом направлении, преодолевая световой порог на тысячи порядков.

«Теоретически это возможно, — говорит Андрей Первушин. — Но даже самые общие теоретические прикидки показывают нам, что для того, чтобы создать такой пузырь, движущийся со скоростью, превышающей скорость света, потребуется, как минимум, энергия Солнца. Главное препятствие для реализации таких проектов — именно энергетика. Атомных двигателей для этого недостаточно».

https://zen.yandex.ru/mir24tv" class="tads-menu" style="text-align: center; color: white;background-color: #84c452;display: inline-block;padding: 6px 10px;">ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИhttps://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&favid=3087" class="tads-menu" style="text-align: center; color: white;background-color: #08a463;display: inline-block;padding: 6px 10px;">ЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ