Чем опасно умеренное употребление алкоголя

Алкоголь убивает: умеренное употребление оказалось опасным

Даже умеренное употребление алкоголя приводит к развитию тяжелых заболеваний и сокращению продолжительности жизни, выяснили ученые. Они надеются, что полученные данные позволят пересмотреть существующие нормы потребления алкоголя, а также своевременно информировать пациентов о возможных рисках.

Коллектив ученых из США поднял извечную тему — пить алкоголь или не пить, а если пить, то сколько, чтобы не навредить здоровью. Их выводы оказались неутешительны: даже соблюдение существующих норм умеренного употребления алкоголя повышает риск развития рака, смертельных сердечно-сосудистых заболеваний и уменьшению ожидаемой продолжительности жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале Lancet.

120 исследователей провели анализ 83 посвященных употреблению алкоголя работ, проводившихся в 19 странах с высоким доходом. Всего в выборку попало почти 600 тыс. человек.

Не представляющим риска для здоровья считается употребление двух порций алкогольных напитков для мужчин и одной — для женщин (одна порция содержит 10 г чистого этанола). В неделю, соответственно, мужчины могут себе позволить 14 порций, а женщины — семь. Людям старше 65 лет рекомендуется сократить употребление алкоголя.

Два года назад в Великобритании эти нормы были пересмотрены и установлен одинаковый порог риска и для женщин, и для мужчин.

«Когда в США будут пересмотрены рекомендации по потреблению алкоголя, я надеюсь, результаты исследования будут использоваться в качестве основания уменьшения безопасной дозы алкоголя для мужчин до «женского» уровня», — делится Анджела Вуд, ведущий автор исследования.

Исследование ставит под вопрос концепцию «умеренного» потребления алкоголя и тщательно рассматривает, как алкоголь влияет на сердечно-сосудистую систему. Хотя, согласно распространенным убеждениям, небольшие дозы алкоголя полезны, ученые не выявили значимых преимуществ для здоровья в целом.

Данные показали, что умеренное употребление алкоголя связано с более низким риском несмертельных сердечных приступов — видимо, благодаря стимуляции выработки «хорошего» холестерина, защищающего от закупорки артерий. Однако одновременно с этим умеренное потребление алкоголя оказалось связано и с развитием множества других сердечно-сосудистых заболеваний — инсульта, аневризмы аорты, смертельной гипертонии, остановки сердца. И негативного влияния на здоровье оказалось больше, чем положительного.

«Алкоголь может снизить риск несмертельных сердечных приступов, но при этом повышает риск инсульта и других смертельных сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечает Вуд.

Кроме того, потребление алкоголя ранее уже связывалось с повышенным риском развития определенных типов рака, включая рак груди. Новое исследование подтвердило связь потребления алкоголя с видами рака, поражающими пищеварительный тракт.

«Это исследование очень впечатляет. Вопрос умеренного потребления алкоголя очень важен, потому что большинство людей пьют спиртное и употребляют его в пределах существующей нормы. Важно, чтобы мы могли объяснить людям, какой уровень потребления алкоголя безопасен», — отмечает научный советник Национального института алкоголизма США Аарон Уайт.

Относительно безопасного количества алкоголя Уайт говорит, что «здесь нет волшебной цифры».

«Эффекты, которые алкоголь оказывает на здоровье, очень сложны. — поясняет он. — На них влияет широкий спектр факторов, таких как масса тела, пол, употребление лекарств, поэтому очень сложно говорить об универсальном количестве, безопасном для всех».

Как показывает исследование, пропорционально количество употребляемого алкоголя уменьшается продолжительность жизни. Если человек лишь слегка превышает норму, то и продолжительность жизни снижается незначительно. Но чем дальше человек выходит за пределы нормы, тем сильнее падает и продолжительность жизни.

По расчетам авторов работы, на продолжительности жизни не скажется употребление до 100 г этанола в неделю — около семи бутылок пива.

При употреблении 100-200 г этанола в неделю ожидаемая продолжительность жизни для сорокалетнего человека сокращается на полгода. При употреблении 200-350 г этанола — на 1-2 года. При превышении и этой дозы — на 3-5 лет.

Ученые надеются, что на эти данные обратят внимание врачи и используют их в обсуждении с пациентами их привычек.

«Я думаю, им стоит знать, что даже то, что считается умеренным потреблением алкоголя — пара напитков в день — может оказаться перебором», — говорит психиатр Дэн Блейзер.

Также он отмечает, что хотел бы, чтобы государство запустило кампанию в области здравоохранения, сосредоточенную на информировании населения об опасностях чрезмерного употребления алкоголя.

Ранее ученые установили, что злоупотребление алкоголем — основной предотвращаемый фактор риска развития всех видов слабоумия. Изучив свыше 57 тыс. случаев ранней деменции (наступившей до 65 лет) во Франции, исследователи выяснили, что 57% из них были связаны с хроническим злоупотреблением алкоголем — свыше 60 грамм чистого спирта в день у мужчин и свыше 40 грамм у женщин. При этом, хотя большинство людей с деменцией были женского пола, среди страдавших от раннего слабоумия было 65% мужчин.

Также алкоголизм оказался связан с другими факторами риска развития слабоумия — диабетом, повышенным давлением, табакокурением, депрессией. Исследователи рассчитывают, что полученные результаты поспособствуют более тщательной работе с зависимыми от алкоголя людьми с целью предотвращения у них деменции.