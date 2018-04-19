Создан электронный нос-долгожитель

Ученые создали электронный нос-долгожитель

Ученые Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. совместно с коллегами Технологического института Карлсруэ Германия ) и Университета "Манас" ( Киргизия ) разработали эффективный способ обучения электронных носов. Результаты исследования опубликованы в "Sensors".

Электронные носы — компактные устройства для распознавания запаха широкого класса химических веществ. В отличие от простых датчиков газов, они могут не только различать смеси, но и запоминать новые запахи благодаря обучению с помощью систем искусственного интеллекта.

Уже 30 лет ученые пытаются создать эффективно работающие электронные носы. Базовая идея состоит в том, чтобы не определять, какие молекулы запаха появляются в воздухе, а просто взять набор газовых сенсоров, которые реагируют на появление определенных примесей в воздухе. А дальше используется "искусственный интеллект" — компьютер учится распознавать конкретные запахи.

Обучение электронного носа похоже на тренировку поисковых собак: компьютеру, оборудованному сенсорами, показывается нужный запах, который закрепляется его обозначением. Представим, что сенсор направлен на поиск в атмосфере запаха розы. Компьютер запоминает, какой у розы "образ" и впоследствии отличает ее, например, от аромата квашеной капусты.

Но, в отличие от биологической системы обоняния, электронный нос, при помещении в реальные условия, когда в окружающей атмосфере возникает много неконтролируемых примесей, начинает "путаться" буквально через несколько дней. Ученые, часто имеющие дело с газовыми сенсорами, конечно, знают в чем дело.

"Дело в том, что сенсоры нестабильны и их показания дрейфуют со временем, — поясняет один из авторов, профессор кафедры "Физика" СГТУ Виктор Сысоев. — Потому нужны стабильные сенсоры, избегающие дрейфа. Мы продемонстрировали, как подойти к этой проблеме на примере электронного носа, основанного на мультисенсорной матрице из оксида металла".

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. были разработаны стабильные высокочувствительные сенсоры на основе монокристаллических нановолокон. Но, оказалось, что электронные носы на их основе могут безошибочно распознавать запахи лишь неделю-другую, а потом требуют перекалибровки.

Поэтому специалисты Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. попытались посмотреть на эту проблему с другой стороны. Речь идет о быстром алгоритме перекалибровки сенсоров с возможностью тонкой подстройки по ходу работы прибора.

"Мы выяснили, что стабильность электронного носа зависит в основном от случайных изменений состава окружающего воздуха, а ввод процедуры дообучения носа обеспечивает его стабильность на протяжении многих лет, — добавляет Виктор Сысоев. — Более того, мы впервые доказали способность прибора функционировать более восьми лет, — никто еще не демонстрировал такой долгой и успешной работы искусственных носов".

Для реализации и проверки идеи в Технологическом Институте Карлсруэ был установлен "демонстратор" электронного носа, который тщательно откалибровали (в течение двух недель) на воздействие трех "запахов": зажигалки, фломастера и "чистого" воздуха. Потом устройство стали "дообучать" согласно развитому алгоритму. То есть, если поднести к электронному носу лежащий неподалеку фломастер, сенсоры распознают его запах и автоматически используют полученные данные для своей подстройки к текущему состоянию воздуха. Эта система безошибочно работает с 2009 года.

Данная разработка имеет большое значение для практиков, так как на ее основе может быть создан "идеальный" электронный нос, являющийся стабильным и простым техническим инструментом для анализа состава газовых сред.