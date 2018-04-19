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Создан распознающий рак компьютер
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В Google создали распознающий раковые клетки компьютер 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В Google разработали снабженный алгоритмами искусственного интеллекта микроскоп, который способен распознавать клетки рака предстательной и молочной желез.
Программу специалисты представили в рамках ежегодной конференции AACR, передает Google Research.
Ученые пояснили, что использовали для разаботки обычный оптический микроскоп, который помимо искусственного интеллекта снабдили также функцией дополненной реальности. Для высокой диагностической точности устройства была сформирована глубокая нейронная сеть.
Осуществлять работу искуственный интеллект способен в режиме реального времени — образец ткани, который видит специалист через объектив одновременно изучает и компьютер.
Предполагается, что в будущем "умный" микроскоп позволит обнаруживать всеразличные типы рака, а также распознавать другие опасные заболевания.
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