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В США нашли «тектоническую бомбу»
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В США обнаружили «тектоническую бомбу замедленного действия» 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: © Flickr / BG³Photo
Тектонический разлом Хэйурод на восточном побережье США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны.
По данным ученых, 83 километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более двух миллионов человек. В случае семибалльного землетрясения, по подсчетам специалистов, погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей.
Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуроде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (6 баллов) фиксировались на разломе в 1868 году.
"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", — заявил ученый.
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