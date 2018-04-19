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Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал со спутником для поиска экзопланет
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Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал со спутником для поиска экзопланет 

РИА Новости 44 минуты назад
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