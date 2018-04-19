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В Алабаме нашли новый вид черепах
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В Алабаме нашли новый вид черепах позднемелового периода 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Во время раскопок археологи заметили различия между останками, что привело к открытию нового вида древних черепах.
Некоторые виды черепах — например, те, что водятся в реке Мэри — скоро могут и вовсе исчезнуть. Археологи США исследуют останки других, которые вымерли давно — примерно 100-66 миллионов лет назад, во время мелового периода. Их недавнее открытие показало, что на территории современной Северной Америки обитало как минимум два разных вида черепах рода Peritresius.
Термином Peritresius обозначают вымерших морских черепах мелового периода. Ранее считалось, что к ним относится единственный вид Peritresius ornatus, но раскопки, проведенные на территории штата Алабама (США), выявили и второй, названный Peritresius martini — в честь археолога Джорджа Мартина (George Martin), обнаружившего окаменелости.
Разница между этими двумя видами, по мнению ученых, в строении панцирей. Расположение бугорков на пластине P. martini иное, нежели у P. ornatus. Однако найденные окаменелости раскрыли интересную информацию о последних. Например, ученые выяснили, что кожная оболочка P. ornatus отличается от покровов других черепах мелового периода. В нее проникало множество кровеносных сосудов, что позволяло этому виду лучше регулировать температуру. Поэтому они могли выживать в холодных водах Маастрихтского яруса — периода, который продолжался от 72 до 66 миллионов лет назад.
Участник раскопок Дрю Джентри (Drew Gentry) рассказал о значении находок:
«Это открытие не только отвечает на важные вопросы о распространении и разнообразии морских черепах в меловом периоде, но и лишний раз доказывает, что Алабама — лучшее место для изучения предков современных морских черепах».
В январе ученые из США и Австралии обнаружили, что глобальное потепление приводит к нарушениям соотношения полов у морских черепах. В одной из крупных популяций зеленых черепах количество самок среди детенышей достигло 99%.
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