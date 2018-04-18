Датские археологи совершили открытие, способное переписать историю

Копенгагене археологи обнаружили, предположительно, самое древнее церковное кладбище, возраст которого на целый век превышает возраст самого города. Об этом сообщает Copenhagen Post.

В декабре прошлого года археологи начали раскопки на Ратушной площади, расположенной в центре Копенгагена. Им удалось обнаружить 30 захоронений со скелетами взрослых и детей, возраст которых составляет около 1000 лет. Также найден каменный фундамент, предположительно, церкви.

Ученые считают, что обнаружено церковное кладбище. А это говорит о том, что город на месте Копенгагена мог существовать уже тысячелетие назад. По мнению исследователей, открытие способно переписать местную историю. Считается, что Копенгаген в 1167 году основал епископ Абсалон. А до этого там располагалась небольшая рыбацкая деревушка.

"Предположительно, мы обнаружили самую старую церковь, — говорит Ларс Йенсен из музея Копенгагена. — Если дальнейшие раскопки это подтвердят, то мы получим доказательство того, что город был основан на столетие раньше, чем считается".