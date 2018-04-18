Ещё
Датские археологи совершили открытие, способное переписать историю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Кремле ответили на "план Авакова"
В Кремле ответили на "план Авакова"

Датские археологи совершили открытие, способное переписать историю 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Копенгагене археологи обнаружили, предположительно, самое древнее церковное кладбище, возраст которого на целый век превышает возраст самого города. Об этом сообщает Copenhagen Post.
В декабре прошлого года археологи начали раскопки на Ратушной площади, расположенной в центре Копенгагена. Им удалось обнаружить 30 захоронений со скелетами взрослых и детей, возраст которых составляет около 1000 лет. Также найден каменный фундамент, предположительно, церкви.
Ученые считают, что обнаружено церковное кладбище. А это говорит о том, что город на месте Копенгагена мог существовать уже тысячелетие назад. По мнению исследователей, открытие способно переписать местную историю. Считается, что Копенгаген в 1167 году основал епископ Абсалон. А до этого там располагалась небольшая рыбацкая деревушка.
"Предположительно, мы обнаружили самую старую церковь, — говорит Ларс Йенсен из музея Копенгагена. — Если дальнейшие раскопки это подтвердят, то мы получим доказательство того, что город был основан на столетие раньше, чем считается".
Человеческие останки доставили в Копенгагенский университет, где их ожидает анализ ДНК. По окончании исследования скелеты перевезут в Музей естественной истории Дании.
Российская Газета: последние новости
Гипотеза Чижевского получила новые аргументы Глава Роспатента рассказал о возможностях применения блокчейн 1500-летняя луковица помогла установить связь между шведами и древним Римом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти64
США разместили в Греции ядерное оружие391
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда26
Сын Фриске остался без дома20
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:26
Донорский пункт откроется в Текстильщиках
Новости Москвы
00:24
Московские магазины проверят на контрафакт
Общество Новости Москвы
01:03
Два многоквартирных дома построят в Некрасовке
Новости Москвы
00:36
«Аэроэкспресс» отменил плату за провоз животных
Новости Москвы
01:00
Фасады станций метро обновят
Новости Москвы
00:31
У Политехнического музея появился мост
Новости Москвы Недвижимость
03:00
Создан штаб по подготовке к параду Победы
Новости Москвы Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение