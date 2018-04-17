Гипотеза Чижевского получила новые аргументы

Чем объясняется нынешний взрыв интереса к гипотезе Чижевского о влиянии солнечных циклов на социально-исторические процессы и поведение людей? Об этом корреспондент "РГ" беседует с доктором физико-математических наук из Института космических исследований РАН Тамарой Бреус.

Споры вокруг работ Чижевского то утихают, то разгораются с новой силой. Напомните, в чем их суть.

Тамара Бреус: И до Чижевского разные ученые обращали внимание на совпадение дат революций и максимумов активности Солнца. Можно назвать наших Бехтерева, Анучина, американца Сайдиса, француза Морэ. Но это были догадки, а Александр Леонидович первым в мире использовал научные методы для исследования этого феномена.

Применив статистические методы, изучал историю многих народов пяти континентов, начиная с 500 г. до н.э. и кончая 1914 годом, то есть за 2414 лет. Особое внимание уделил датам, когда подъем активности масс за достижение той или иной цели только начинался. За единицу отсчета он брал 11-летний цикл солнечной активности.

Главные выводы Чижевского? Во-первых, наиболее значимые периоды жизни народов протекают циклично и синхронно. Во-вторых, апогей исторических событий — революций, войн, смут, массовых волнений, крупных социальных реформ и т.д. — наступает при максимуме солнечной активности, когда на светиле наблюдается наибольшее число солнечных пятен, и спадает в годы их минимума.

Помимо влияния Солнца на социально-исторические процессы Чижевский обнаружил и синхронность в появлении эпидемий, а также ритмические изменения в общей смертности людей с V века н.э. до первой четверти XX века. В целом, вся биосфера сильно зависит от активности Солнца, в частности, ученый ссылался на примеры миграции рыб, массового размножения микроорганизмов и т.д.

Гипотеза не принималась научным сообществом, вызывала резкую критику. Оппонентов можно понять. Они пишут многотомные труды о причинах революций и войн, а тут какой-то человек вдруг объявляет, во всем виновато Солнце… И вообще трудно поверить, что существует такая зависимость. Неужели все катаклизмы происходили только в годы максимумов, и было затишье в годы минимумов? Наверняка, можно найти немало противоположных примеров?

Тамара Бреус: Хочу сразу внести ясность: само по себе Солнце не является причиной социальных кризисов. Сочетание политических, экономических, социальных предпосылок для таких катаклизмов в истории совсем не редкость, однако далеко не всегда дело доходит до крайностей, до серьезных потрясений. Но сегодня ученые отмечают, что помимо названных причин есть некая стихийная составляющая, психологическая. Возможно, она зависит от активности Солнца и является тем спусковым крючком, который запускает различные социальные потрясения.

Что касается критического отношения многих ученых к гипотезе Чижевского, то у нее было много слабых мест, она требовала основательной независимой проверки. Еще одна причина: тогда был неясен сам механизм, как Солнце вообще может влиять на человека, а через него историю. Но все изменилось, когда появились работы по гелиобиологии. Был открыт солнечный ветер — поток солнечных частиц, который взаимодействует с магнитным полем Земли, влияет на биосферу планеты и психику человека. Тогда начались многочисленные проверки гипотезы Чижевского.

Само по себе Солнце не является причиной социальных кризисов, но оно запускает их как спусковой крючок

Для точности проверки принципиально важно обрабатывать как можно больше данных. Чем их меньше, тем сильней на конечный результат влияют отдельные выбросы, которые не вписываются в общую картину, противоречат гипотезе. А чем больше массив данных, тем точней работает закономерность, если она, конечно есть.

Так вот известный немецкий психолог С. Эртель, обработав огромный массив исторических событий с 1698 по 1985 годы, подтвердил выводы Чижевского. В его расчеты попали 26 максимумов солнечной активности и данные о социальной нестабильности за соответствующий период. Отечественный ученый А. Путилов проанализировал 17 тысяч исторических дат, начиная с XVIII века, и данные по солнечной активности. Он показал, что интенсивность социальной нестабильности гораздо выше, когда на светиле много пятен, чем при их минимуме. Недавно вышла работа А. Коротаева с коллегами, где учитывались сведения о внутренних конфликтах в 200 странах: политическим убийствам, забастовкам, правительственным кризисам, партизанским войнам, политическим репрессиям, революциям. И здесь выявлена зависимость социальной нестабильности и активностью Солнца.

Но если причиной такой связи является космический фактор, то он должен работать не только в сфере социальной стабильности, но и в других?

Тамара Бреус: Такие исследования были проведены разными группами ученых. В частности, показано, что частота госпитализации больных в психиатрические клиники, террористических актов, дорожно-транспортных происшествий увеличивается с возрастанием солнечной активности. Появились очень интересные работы, где выявлена связь между созданием шедевров в поэзии и музыке и годами солнечной активности. Причем особо обращает на себя внимание синхронность явлений. Например, можно вспомнить знаменитый всплеск творческой активности в VI-IV веках дo н.э. одновременно в Греции Китае , Индии, или одновременное вроде бы неожиданное появление в разные периоды времени групп пассионариев в удаленных друг от друга регионах планеты.

Сегодня наука разобралась более глубоко, как Солнце может воздействовать на человека? Это ключевой вопрос для гипотезы Чижевского.

Тамара Бреус: Уже доказано, что сверхслабые, сверхнизкочастотные глобальные электромагнитные поля могут действовать на мозг и психику человека. Вместе с тем, первичная мишень, "приемник" магнитных полей в живых организмах до сих пор точно не определен, все предложенные механизмы остаются гипотезами. Словом, науке еще предстоит разобраться в сути феномена.