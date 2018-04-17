Наводнения и засухи предсказывают учёные 

Интернациональная группа учёных выяснила, что течение Гольфстрим серьёзно ослабевает. За последние полтора века сила течения уменьшилась на 20 процентов. Это явление — следствие повышения температуры поверхности мирового океана, а оно, в свою очередь, спровоцировано гигантскими выбросами углекислого газа в атмосферу. Сейчас благодаря Гольфстриму сохраняется относительно тёплый климат в западной и северной Европе, из-за него не замерзает порт Мурманск. Но если потепление продолжится, то климатических изменений не избежать.