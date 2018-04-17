Ещё
Наводнения и засухи предсказывают учёные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наводнения и засухи предсказывают учёные 

Рамблер 1 час назад
Интернациональная группа учёных выяснила, что течение Гольфстрим серьёзно ослабевает. За последние полтора века сила течения уменьшилась на 20 процентов. Это явление — следствие повышения температуры поверхности мирового океана, а оно, в свою очередь, спровоцировано гигантскими выбросами углекислого газа в атмосферу. Сейчас благодаря Гольфстриму сохраняется относительно тёплый климат в западной и северной Европе, из-за него не замерзает порт Мурманск. Но если потепление продолжится, то климатических изменений не избежать.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции США: Россию погружают в рецессию303
Путин придумал способ победить коррупцию964
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии127
Еще одна страна вступилась за Россию172
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
04:22
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте
Политика В мире
01:28
Российская подлодка спасла Сирию от Британии
Оружие Армия
04:31
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Ближний Восток Армия
06:16
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля
В мире Политика
03:43
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию
Армия В мире
01:18
Еще одна страна вступилась за Россию
В мире Политика
04:23
Путин придумал способ победить коррупцию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение