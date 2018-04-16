Ученые вычислили «консервы-убийцы»

Исследователи нашли очередное подтверждение опасности консервированной еды, изучая проблему попадания в организм человека наночастиц оксида цинка.

Ученые из Университета Бингемтона (США — Ред.) во главе с Гретхен Малер нашли очередное подтверждение опасности консервированной еды, изучая проблему попадания в организм человека наночастиц оксида цинка. Об этом говорится в пресс-релизе университета. Объектами исследования стали консервированные кукуруза, тунец, спаржа и курица.

«Мы обнаружили, что наночастицы оксида цинка в дозах, которые люди обычно получают с едой, могут изменить работу кишечника по поглощению питательных веществ или даже повлиять на функционирование некоторых генов», — рассказывает Малер.

Оксид цинка широко используется в процессе изготовления консервных банок на стадии специальной обработки внутренней поверхности. Он не дает продуктам, в которых имеется сера, окрашиваться. Во время исследования эксперты выяснили, что содержание цинка в консервах в сто раз выше рекомендуемой суточной нормы потребления этого вещества.

Работы по изучению влияния различных наночастиц на клетки кишечника проводились и раньше, но в большинстве случаев ученые искали явную токсичность, исследуя очень большие дозы, поясняет Малер. По этой причине ее команда сосредоточилась на таких концентрациях оксида цинка, с которыми человек постоянно сталкивается в повседневной жизни.

Выяснилось, что эти наночастицы, оседая на стенках кишечника, провоцируют «изменения или потерю микроворсинок на поверхности клеток, участвующих в процессе всасывания питательных веществ». Кроме того, наиболее высокие из опробованных концентраций частиц оксида цинка могут увеличивать проницаемость кишечника, то есть пропускание им в кровоток нежелательных химических веществ.

Данное исследование, опубликованное в издании Food & Function, проводилось на культурах клеток. Поэтому его авторы пока не высказываются категорично о конкретных нарушениях в работе организма человека, которые может спровоцировать переизбыток цинка «из консервов». Тем не менее вероятность развития нарушений довольно высока, что говорит о необходимости проведения дальнейших исследований. Сейчас команда исследователей продолжает работу уже с животной моделью.