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ННГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира
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ННГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Н. И. Лобачевского вошел в ТОП-400 университетов мира. ВУЗ занял 360 место в рейтинге Worldwide Professional University Rankings (RankPro). Об этом сообщила пресс-служба университета.
В 2017 году ННГУ занимал 416 место в рейтинге. Также университет уверенно вошёл в число 200 лучших вузов Европы.
По словам ректора Университета Лобачевского профессора Евгения Чупрунова, место в мировом рейтинге подтверждает стабильно высокий международный уровень образования и науки в университете. «Это, прежде всего, кардинальное обновление научной экспериментальной и учебной базы, развитие человеческого капитала, поддержка ведущих сотрудников и молодых талантов, создание уникальной модели функциональной интеграции с институтами РАН, привлечение в университет учёных с мировым именем и талантливых абитуриентов, развитие программ двойных дипломов с ведущими вузами мира и многое другое», — отметил Евгений Чупрунов.
Рейтинг университетов RankPro основан на мнениях и оценках признанных мировых экспертов в области науки и образования, научных сотрудников и профессоров из различных университетов мира. Всего в рамках рейтингового исследования было оценено более 1800 университетов из 47 стран, в итоговый список попали 600 вузов.
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