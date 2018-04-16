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Создано лекарство от повторных инфарктов
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Создано лекарство от повторных инфарктов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые создали лекарство, которое может помочь предотвратить повторные инфаркты, а также продлить жизнь детям с пороками сердца, сообщает Medical Xpress.
Специалисты Детского кардиологического института в американском Цинциннати исследовали способность синтезированного белка pUR4 поддерживать функционирование клеток сердца. Эксперимент на мышах и на культуре человеческих клеток показал, что pUR4 мешал развитию фиброза, то есть разрастанию соединительной ткани с появлением рубцов, а также нарушению функций миокарда (мышечного среднего слоя сердца).
В будущем ученые намерены исследовать действие pUR4 на сердцах крупных животных, чтобы понять, достаточно ли он безопасен и эффективен, а уже затем перейти на эксперименты с участием людей.
В феврале Минздрав назвал главные причины смертей россиян. Согласно данным статистики, самой частой причиной смертей в России в 2016 году становились болезни системы кровообращения — 47,8% от всех скончавшихся умерли именно по этой причине. Второй из самых распространенных причин стали злокачественные образования (15,6%), а третьей — травмы и отравления (8,9%).
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