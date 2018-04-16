Создано лекарство от повторных инфарктов

Ученые создали лекарство, которое может помочь предотвратить повторные инфаркты, а также продлить жизнь детям с пороками сердца, сообщает Medical Xpress.

Специалисты Детского кардиологического института в американском Цинциннати исследовали способность синтезированного белка pUR4 поддерживать функционирование клеток сердца. Эксперимент на мышах и на культуре человеческих клеток показал, что pUR4 мешал развитию фиброза, то есть разрастанию соединительной ткани с появлением рубцов, а также нарушению функций миокарда (мышечного среднего слоя сердца).

В будущем ученые намерены исследовать действие pUR4 на сердцах крупных животных, чтобы понять, достаточно ли он безопасен и эффективен, а уже затем перейти на эксперименты с участием людей.