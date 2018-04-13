В Африке нашли загадочную древнюю библиотеку

Французские археологи обнаружили в Судане коллекцию древних текстов и табличек, написанных на древнем кушитском языке, который не всегда поддается расшифровке. Возраст находки составляет 2700 лет. Об этом сообщает Science Alert.

Место раскопок находится в местности Седейнга, где располагаются руины храма, датированного XIV веком до нашей эры и посвященного Тие — супруге египетского фараона Аменхотепа III. С VII века до нашей эры этот участок превратился в «город мертвых» — некрополь, состоящий из 80 пирамид и сотни гробниц.

Древние тексты располагаются на гробницах, притолоках и стеллах и написаны на мероитском языке, который использовался примерно со II века до нашей эры до V века нашей эры в Нубии и северном Судане.