Ученые выяснили, почему «совы» умирают раньше «жаворонков»

«Совы» умирают раньше и чаще «жаворонков». К такому выводу пришли британские ученые, проанализировав медицинские записи почти полумиллиона человек.

У британских ученых неважные новости для тех, кто любит не спать допоздна и утром с трудом вылезает из кровати. Исследователи пришли к выводу,

что риски преждевременной смерти у «сов» выше, чем у тех, кого принято называть «жаворонками», просыпающимися «с петухами».

В исследовании, проведенном учеными из Университета Суррея, которое было опубликовано в журнале Chronobiology International, было исследовано порядка полумиллиона человек, которые сами себя относили либо к «совам», либо к «жаворонкам».

По мнению ученых, риск более ранней смерти может определяться различными факторами, причиной которых является рассинхронизация между внутренними (циркадными) ритмами человека и отклонениями в поведении, связанными с социальными обязательствами человека и его рабочим ритмом.

«Совы», пытаясь выжить в мире «жаворонков», сталкиваются с проблемами для своих организмов, — считает автор исследования Кристен Кнатсон, соавтор исследования из Северо-западного университета. — Это несоответствие между внутренними часами и внешним миром может приводить к проблемам для здоровья на длительном масштабе времени, особенно, если график людей постоянно меняется».

«Это проблема общественного здоровья, которая больше не может игнорироваться, — считает соавтор работы Малколм фон Шантц, профессор Университета Суррея.

По его словам, на основе проведенного исследования в масштабах целых стран важно говорить о том, чтобы вводить гибкие требования к рабочим часам со стороны работодателей. «Нам стоит подумать о том, чтобы позволять полуношникам начинать и заканчивать работу попозже», — считает Шантц.

В работе авторы изучили данные 433 тыс. жителей Великобритании в возрасте от 38 до 73 лет, которые приняли участие в масштабном когортном исследовании UK Biobank, проводившемся в 2006-2010 годах.

Вначале каждый участник должен был сам отнести себя к одной из трех категорий — «совам», «жаворонкам» или промежуточной. По итогам же эксперимента, который длился 6,5 лет, ученые выясняли особенности здоровья, характерные для представителей той или иной категории.

Анализ показал, что именно «полуношники» чаще по сравнению с жаворонками страдают определенным набором заболеваний — диабет, психологические расстройства, респираторные и неврологические заболевания. Между тем, ученые до сих пор не могут точно сказать, какие факторы влияют на то, кем становятся люди — «совами», или «жаворонками».

По прошествии 6,5 лет скончались примерно 10 тыс. участников исследования. После учета таких факторов, как возраст, пол, этническая принадлежность, индекс массы тела, отношение к курению и продолжительность сна, ученые выяснили,

что условные «совы» имели на 10% выше риск умереть в указанный период времени, чем любители рано вставать.

Прошлые исследования показали, что наследственность и внешние факторы в этом играют примерно равные роли.

«Вы не обречены, — поясняет Кнатсон. — Частично вы не можете этим управлять, а частично — в состоянии».

Между тем ученые считают, что человек способен сдвинуть график своего бодрствования в более «здоровые» рамки. Для этого они советуют следить за режимом и не откладывать важные дела на вечер и ночь.

«Исследования смертности в действительности не являются такими уж надежными, как хотелось бы. Думаю, у них были бы более надежные результаты, если вместо изучения хронотипа они бы смотрели на то, ложится ли отдельно взятый человек в правильное для него время?», — считает профессор психиатрии Стенфорской школы медицины Джеми Зейтцер, не принимавшая участие в исследовании.

Авторы работы отметили, что наибольшая корреляция между «совами» и «жаворонками» наблюдается в области психических отклонений —

у любителей не спать по ночам они встречаются почти в два раза чаще.

Несмотря на то, что целью исследования не было выяснение определенных причин смерти «сов», ученые показали, что чаще они умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и определенных онкологических заболеваний, таких, как рак простаты и рак груди. Кроме того, ученые показали, что именно «совы» хуже всего переносят переход на летнее и зимнее время.