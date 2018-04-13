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Раскрыта загадка улыбки Моны Лизы
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Ученые раскрыли загадку улыбки Моны Лизы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Flickr / Thomas Ricker
Выражение лица Моны Лизы зависит от настроения человека, который на нее смотрит. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, пишет Daily Mail.
Исследование показало, что восприятие людей во многом определяется их эмоциями и представлениями о мире. Профессор Эрика Сигель полагает, что выражение лица Моны Лизы больше говорит о смотрящем на нее человеке, чем о самой картине.
В эксперименте приняли участие более 40 добровольцев. Людям, у которых был выраженный доминантный глаз, показывали два разных изображения. Один глаз видел нейтральные лица, а второй — людей с ярко выраженными эмоциями: счастья, злобы или испуга. Выяснилось, что люди интерпретируют нейтральные лица как счастливые, если второму глазу ранее показали изображения с улыбающимся человеком.
"Если вы проводите в Лувре лучшее время своей жизни, то наверняка увидите загадочную улыбку Моны Лизы", — считает профессор Сигель.
В 2005 году ученые проанализировали картину да Винчи с помощью программы, определяющей человеческие эмоции. Выяснилось, что лицо Моны Лизы на 83 процента выражает радость, на девять — отвращение, на шесть — страх, а оставшиеся два процента приходятся на смесь радости и злости.
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