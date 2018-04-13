Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина 

В честь Дня космонавтики Министерство обороны России опубликовало архивные документы, связанные с первым космонавтом планеты. В числе раскрытых документов учётно-послужная карта Юрия Гагарины, в которой перечислены места службы и должности. Также Минобороны показало служебное письмо, свидетельствующее, что Гагарина вместе с другими лётчиками допустили в 1960-ом году к изучению секретных космических разработок. Ещё один интересный документ — характеристика на космонавта, где указано, что он отличается оптимизмом и чувством юмора.