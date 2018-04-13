Ещё
Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина 

Рамблер 18 минут назад
В честь Дня космонавтики Министерство обороны России опубликовало архивные документы, связанные с первым космонавтом планеты. В числе раскрытых документов учётно-послужная карта Юрия Гагарины, в которой перечислены места службы и должности. Также Минобороны показало служебное письмо, свидетельствующее, что Гагарина вместе с другими лётчиками допустили в 1960-ом году к изучению секретных космических разработок. Ещё один интересный документ — характеристика на космонавта, где указано, что он отличается оптимизмом и чувством юмора.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин знает тайну главного оружия Трампа82
Россияне отказываются от карточек «Мир» из-за религии164
В Балтийском море рухнул Ка-2955
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы48
Пока вы спали: «Римское чудо» не удалось повторить4
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:23
Стена обрушилась в общежитии в Подмосковье
Происшествия
00:58
Минобороны РФ рассекретило архив Гагарина
Наука Общество
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:52
Британия извинились за скандал с самолетом «Аэрофлота»
В мире
02:11
Воздушное пространство над Кипром закрыли
В мире
00:44
Кошка «усыновила» новорождённых енотов
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение