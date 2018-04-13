Найдена древнейшая луковица

Древнейшую луковицу нашли в Швеции

На шведском острове Эланд археологи раскопали луковицу, которую, по их мнению, привезли из Римской империи полторы тысячи лет назад.

Поселение Сандби Борг на острове Эланд начало строиться около 400 года, однако в пятом веке там произошла страшная резня, и оставшиеся жители покинули это место. С 2010 года на острове ведутся раскопки.

Там нашли несколько скелетов, золотые и серебряные украшения, а также частично сожженную луковицу размером с большой орех.

Это древнейшая луковица, найденная в Скандинавии. По мнению ученых, это значит, что жители острова импортировали еду. Лук в те времена, скорее всего, считали экзотической пряностью.