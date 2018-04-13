Ученые предъявили обвинение Проксиме Центавре

Ученые снова обвинили Проксиму Центавра в невозможности жизни на ее планете

С момента открытия планеты проксима Центавра b она то и дело привлекает всеобщее внимание. Это неудивительно: Проксима b — ближайшая к нам экзопланета, к тому же обращающаяся в пределах «зоны обитаемости» своей звезды, массой и размерами чуть больше Земли, — возможно, она даже обитаемая?.. Однако новая работа американских астрономов серьезно снижает шансы на инопланетную жизнь.

В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, Говард Уорд (Howard Ward) и его коллеги сообщают о мощнейших вспышках на материнской звезде проксимы b — способных буквально стерилизовать планету. Текущие наблюдения ведутся недолго, однако уже позволили зарегистрировать несколько событий умеренной энергии, а по-настоящему сильная супервспышка была отмечена в марте 2016 года.

Она оказалась на порядок мощнее всего, что удавалось прежде увидеть на проксиме Центавра. Вспышка временно увеличила видимый световой поток звезды в десятки раз и даже на пару минут сделала ее видимой невооруженным глазом. В ходе последующих наблюдений на проксиме удалось зарегистрировать еще 23 почти столь же интенсивных выброса. По оценкам ученых, ежегодно на звезде должно происходить не менее пяти подобных событий — они, как уже предполагали, могли бы сделать проксиму b необитаемой.

В самом деле, от выброшенных такими вспышками потоков ультрафиолетового излучения не защитил бы и земной озоновый слой, который повреждается и ослабляется при слишком сильных вспышках на Солнце. На проксиме b озон, разрушающийся при поглощении ультрафиолета, не мог бы накопиться в атмосфере. Авторы новой работы подсчитали, что земные количества этого газа деградировали бы здесь за считаные сотни тысяч лет.

Уровень ультрафиолета, который поступает на поверхность планеты, в сотни раз выше использующегося для стерилизации на Земле. Если жизнь здесь и возможна, то лишь под поверхностью суши или на глубине морей. Что серьезно снижает ее шансы на развитие в условиях, где свет не может создать достаточного изобилия энергии.