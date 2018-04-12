Астрономы обвинили звезду Проксима Центавра в стерилизации экзопланеты

Группа астрономов из США Испании зарегистрировала мощную вспышку на красном карлике Проксима Центавра — ближайшей к Солнцу звезде, сообщает Science Alert.

По оценкам ученых, необычный взрыв, который можно заметить даже невооруженным взглядом, был такой силы, что должен был полностью уничтожить жизнь на экзопланете Проксима b, если она там в каком-нибудь виде существовала.

Экзопланета Проксима b открыта в 2016 году. Это ближайшая к Земле экзопланета, которая к тому же находится в зоне обитаемости (условная зона в космосе, где на поверхности экзопланеты могут быть схожи с земными).

Вспышка наблюдалась еще в марте 2016 года. Из-за нее количество видимого света, излучаемого Проксимой Центавра, выросло в 68 раз. Таким образом, звездная величина ее достигла 6,8 — это соответствует очень слабо различимой звезде.

В ходе взрыва выделено 10 в 33,5 степени эрг, что в десять раз больше, чем во время любой другой зафиксированный вспышке на этой звезде.

Такой выброс энергии должен был истощить озоновый слой на ближайшей экзопланете на 90%, а интенсивности ультрафиолетового излучения хватило для того, чтобы уничтожить даже устойчивые к этому типу радиации микроорганизмы.

Астрономы предположили, что такие вспышки на красных карликах — обычное явление. Поэтому, скорее всего, все экзопланеты в таких системах лишены жизни.

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