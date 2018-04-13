На Солнце появились дыры

В солнечной короне возникли три корональные дыры — области, где температура и плотность плазмы может быть понижена в несколько десятков раз. Явление может привести к слабым изменениям в магнитном поле Земли. Об этом сообщает издание Science Alert.

Корональные дыры чаще всего возникают в период минимальной солнечной активности. Они связаны с размыканием пучков магнитных линий, которые обычно являются замкнутыми. В результате плазма больше не удерживается в короне и становится частью солнечного ветра — потока ионизированных частиц. Если ветер направлен в сторону Земли, то могут возникнуть геомагнитные бури.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) оценило силу возможной геомагнитной бури в один балл по индексу G — пятибалльной шкале, которая оценивает воздействие изменений в магнитном поле Земли на людей, животных и приборы. Один балл означает, что будут наблюдаться лишь небольшие колебания напряжения в энергосети и еле заметные помехи в спутниковых системах связи.