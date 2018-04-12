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Легендарные исследователи космического пространства соберутся в Беларуси на конгрессе
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Легендарные исследователи космического пространства соберутся в Беларуси на конгрессе 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Минск, 11 апреля /Синьхуа/ — Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов соберет в Беларуси легендарных исследователей космического пространства. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков.
Международный космический конгресс пройдет в Минске с 9 по15 сентября. «Мы увидим здесь легендарных людей, которые занимались исследованиями космического пространства, участвовали в различных космических программах — Советского Союза, России, американских — по линии NASA», — отметил А. Тузиков.
Как сообщалось, на конгресс приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.
Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. —0—
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