Легендарные исследователи космического пространства соберутся в Беларуси на конгрессе

Минск , 11 апреля / Синьхуа / — Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов соберет в Беларуси легендарных исследователей космического пространства. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Александр Тузиков

Международный космический конгресс пройдет в Минске с 9 по15 сентября. «Мы увидим здесь легендарных людей, которые занимались исследованиями космического пространства, участвовали в различных космических программах — Советского Союза, России , американских — по линии NASA », — отметил А. Тузиков.

Как сообщалось, на конгресс приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.

Ассоциация участников космических полетов — международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. —0—