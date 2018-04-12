В США в День космонавтики стартует «космический» аукцион

Автографы советских космонавтов и макеты российской ракеты представят на стартующем в США 12 апреля в годовщину первого полета человека в космос онлайн-аукционе космических раритетов.

Как свидетельствует размещенный на сайте аукционного дома RR Auction каталог, на аукцион, получивший название "Весь космос", выставлены около 700 лотов. В их числе — почтовая открытка с изображением Юрия Гагарина и его автографом, а также бюст первого человека в космосе, датированный 1962 годом.

О достижениях советской космонавтики на аукционе также напомнит модель ракеты "Восток-6" масштабом 1:25, на которой в 1963 году совершила полет первая женщина в космосе — Валентина Терешкова . Предпродажная оценка лота составляет 6 тысяч долларов. Так же организаторы оценили модель российского пилотируемого корабля "Союз ТМА-13", который стартовал к МКС в октябре 2008 года.

На торгах также выставляются, как анонсировали организаторы, памятные монеты с изображением собак-испытателей Белки и Стрелки, Лайки и Чернушки, отлитые в 2005 и 2007 годах в Самаре . Организаторы уточняют, что монеты отлиты из побывавших в космосе материалов. На торгах также выставляется фотография Валентины Терешковой и Валерия Быковского , Терешковой и Алексея Леонова с автографами советских космонавтов.

Советские и российские раритеты оцениваются организаторами сравнительно недорого. Самой же дорогой по итогам торгов, как ожидают организаторы, может стать серия карандашных рисунков, схем и диаграмм "отца американской космонавтики" — бежавшего в США из разгромленной фашистской Германии Вернера фон Брауна. За архив из принадлежащих его руке 17 рисунков и схем, которые ученый подготовил в 1952-1954 годах для иллюстраторов серии статей в американском журнале Collier’s, организаторы торгов надеются выручить более 100 тысяч долларов.

На торгах также представлена карта звездного неба, принадлежавшая астронавту НАСА , второму человеку, ступившему на Луну, Эдвину Олдрину. Карта, как сообщают организаторы, побывала на Луне в ходе полета корабля "Аполлон —11" и может найти нового владельца за 50 тысяч долларов. Также особенно ценным лотом организаторы считают подписанный астронавтами НАСА Томасом Стаффордом Юджином Сернаном флаг США, побывавший у Луны в 1969 году в ходе миссии корабля "Аполлон-10". Организаторы оценивают экспонат в 40 тысяч долларов.

На аукцион выставлены множество фотографий, автографов, обломки метеоритов и прочих артефактов американской программы освоения космоса.

Прием ставок организаторы торгов начнут на сайте торгового дома 12 апреля и завершат вечером 19 апреля.

В США День астронавта отмечается в последнюю пятницу января, и, в отличие от российского праздника, он является днем памяти о погибших во имя освоения космоса астронавтах. День был выбран в связи близостью к этой дате катастроф миссии "Аполлон-1" и спейс-шаттлов "Коламбия" и "Челенджер".