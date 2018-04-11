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Космические дыры: гибель цивилизации придет из Вселенной?
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Космические дыры: гибель цивилизации придет из Вселенной? 

Мир24 2 часа назад
Космос дарует нам все новые и новые загадки. Как изучить эту таинственную материю? Вопрос остается открытым. Чего стоят только черные дыры! Они втягивают в себя все вокруг, в том числе свет, и назад не выпускают. При этом за счет того, что пространство-время вокруг черных дыр искривлено, они могут оказаться настоящей машиной времени.
Сможет ли человек докопаться до истины и разгадать загадки дальнего космоса? Раскрываем все секретные материалы только на 18-й кнопке! Смотрите программу «Секретные материалы» 14 апреля в 8:20 на телеканале «МИР».
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