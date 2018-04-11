Научным центрам упростят получение грантов

Университетам и научным центрам будет проще получать гранты, заявили в ЦСР

Университетам, научным центрам и лабораториям станет проще получать государственные гранты на научные работы, при этом налоговая нагрузка на эти организации снизится, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", поступившего в распоряжение РИА Новости "Университеты, научные центры и лаборатории будут тесно сотрудничать с бизнесом и государством. При этом получать деньги на научные работы, получать гранты станет проще, а налоговая нагрузка снизится", — говорится в докладе. Там также сказано, что в России за период с 2018 по 2024 год появятся новые специальности, связанные с технологическими изменениями. По словам авторов доклада, в вузах в это время будет развиваться инженерно-техническое образование.