Научным центрам упростят получение грантов

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Университетам и научным центрам будет проще получать гранты, заявили в ЦСР 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
Университетам, научным центрам и лабораториям станет проще получать государственные гранты на научные работы, при этом налоговая нагрузка на эти организации снизится, сообщается в докладе Центра стратегических инициатив "Стратегия развития страны 2018-2024", поступившего в распоряжение РИА Новости.
"Университеты, научные центры и лаборатории будут тесно сотрудничать с бизнесом и государством. При этом получать деньги на научные работы, получать гранты станет проще, а налоговая нагрузка снизится", — говорится в докладе.
Там также сказано, что в России за период с 2018 по 2024 год появятся новые специальности, связанные с технологическими изменениями.
По словам авторов доклада, в вузах в это время будет развиваться инженерно-техническое образование.
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