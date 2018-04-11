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Многокубитный квантовый компьютер в России планируют создать к 2021 году
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Многокубитный квантовый компьютер в России планируют создать к 2021 году 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Многокубитный квантовый компьютер может быть создан в России осенью 2021 года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук.
"Начало научно-технического проекта по созданию в России многокубитного, не менее пятидесяти кубит, оптического квантового симулятора в интересах российской промышленности предполагается в сентябре этого года. Окончание — осенью 2021 года", — сказал Гарбук.
Как сообщалось ранее, Фонд перспективных исследований, Внешэкономбанк, МГУ имени М. В. Ломоносова, компания «ВЭБ Инновации» и АНО «Цифровая экономика» в феврале подписали соглашение о реализации научно-технического проекта по созданию многокубитного квантового компьютера. Речь идет о разработке оптического квантового симулятора на базе двух основных технологий реализации квантовых логических элементов: на основе фотонных чипов и нейтральных атомов.
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