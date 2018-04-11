Многокубитный квантовый компьютер в России планируют создать к 2021 году

"Начало научно-технического проекта по созданию в России многокубитного, не менее пятидесяти кубит, оптического квантового симулятора в интересах российской промышленности предполагается в сентябре этого года. Окончание — осенью 2021 года", — сказал Гарбук.