В библиотеке вблизи Бутырского расскажут об истории исследования космоса

Об истории исследования космоса расскажут в библиотеке № 40, расположенной неподалеку от Бутырского района. Как сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина , всех желающих ждут в среду, 11 апреля.

— Мероприятие в рамках познавательного калейдоскопа «Космические дали» приурочено ко Дню космонавтики. Ребята познакомятся с планетами, звездами, галактиками, космическим кораблем и его первым полетом, а также примут участие в викторине, — пояснила Тимчишина.

Начало в 13.30. Напомним, библиотека № 40 находится по адресу: ул. Вятская, д.3. Вход свободный. (то)