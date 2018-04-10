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В библиотеке вблизи Бутырского расскажут об истории исследования космоса
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В библиотеке вблизи Бутырского расскажут об истории исследования космоса 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Об истории исследования космоса расскажут в библиотеке № 40, расположенной неподалеку от Бутырского района. Как сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина, всех желающих ждут в среду, 11 апреля.
— Мероприятие в рамках познавательного калейдоскопа «Космические дали» приурочено ко Дню космонавтики. Ребята познакомятся с планетами, звездами, галактиками, космическим кораблем и его первым полетом, а также примут участие в викторине, — пояснила Тимчишина.
Начало в 13.30. Напомним, библиотека № 40 находится по адресу: ул. Вятская, д.3. Вход свободный. (то)
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