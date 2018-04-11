Ещё
С художниками-космистами встретятся посетители библиотеки вблизи Бутырского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С художниками-космистами встретятся посетители библиотеки вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 11 апреля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В библиотеке № 34 имени Вознесенского, расположенной вблизи Бутырского района, состоится встреча читателей с художниками-космистами. Всех желающих ждут в четверг, 12 апреля.
— Библиотеку посетят художники Алена Чагина и Игорь Анисифоров, выставка картин которых проходит в эти дни в «Манеже». Игорь Анисифоров — москвич, а Алена приехала в столицу с Сахалина. Поддержать мастеров в этот день придут их друзья — поэты, художники и музыканты, — сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.
Начало в 18.00. Напомним, библиотека № 34 имени Вознесенского находится по адресу: ул. Башиловская, 3. Вход свободный. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Собянин проголосовал на выборах в центре Москвы Посетители центра соцобслуживания Бутырского района отметили Пасху Участковый Бутырского района вновь встретится с жителями
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказывается от SWIFT278
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»525
Умер юморист Андрей Жмакин79
Определен самый богатый член кабмина87
В России решили избавиться от двух министерств142
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение