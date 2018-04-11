С художниками-космистами встретятся посетители библиотеки вблизи Бутырского района

В библиотеке № 34 имени Вознесенского, расположенной вблизи Бутырского района, состоится встреча читателей с художниками-космистами. Всех желающих ждут в четверг, 12 апреля.

— Библиотеку посетят художники Алена Чагина и Игорь Анисифоров, выставка картин которых проходит в эти дни в «Манеже». Игорь Анисифоров — москвич, а Алена приехала в столицу с Сахалина. Поддержать мастеров в этот день придут их друзья — поэты, художники и музыканты, — сообщила заведующая учреждением Ольга Измайлова.

Начало в 18.00. Напомним, библиотека № 34 имени Вознесенского находится по адресу: ул. Башиловская, 3. Вход свободный. (то)