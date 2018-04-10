В пещерах Таиланда нашли новый вид лягушек

Ученые нашли в пещерах Таиланда новый вид лягушек

Бесхвостые амфибии Siamophryne troglodytes обитают только карстовой пещере Таиланда, расположение которой не раскрывается для безопасности этих лягушек. Результаты исследования, опубликованные в журнале PeerJ, позволяют герпетологам пересмотреть эволюцию бесхвостых амфибий, а также имеют важное систематическое и природоохранное значение.

История открытия нового вида лягушек началась еще в 2016 году. Тайский ученый Джитеп Танпрэсерт работал в карстовом регионе национального парка Сай Йок в Тайланде. В одной из пещер он увидел маленькую лягушку с большими глазами и присосками на пальцах.

Танпрэсерт сфотографировал находку и показал своим коллегам. После этого выяснилось, что данный вид амфибий ранее не был известен науке. Тайские ученые связались для консультации со старшим сотрудником лаборатории экологии наземных позвоночных животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ Николаем Поярковым

«Вместе мы проделали большую работу, собрали экземпляры этих лягушек, провели анализ их ДНК и морфологии, как взрослых животных, так и головастиков», — сообщил российский ученый.

Международная команда экспертов, в числе которых герпетологи из МГУ, совершили несколько экспедиций в пещеру. Филогенетический анализ показал, что обнаруженные лягушки принадлежат к подсемейству Asterophryinae, особи которого обитают в основном в Северной Австралии и Папуа — Новой Гвинее . Благодаря этим сведениям ученые пересмотрели историю происхождения подсемейства.

Также специалисты описали новый вид и род лягушек и исследовали строение их скелетных структур.